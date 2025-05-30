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Вице-президент США объяснил введение таможенных пошлин

Вице-президент США объяснил введение таможенных пошлин - 30.05.2025, ПРАЙМ

Вице-президент США объяснил введение таможенных пошлин

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оправдывает введение повышенных торговых пошлин уязвимостью Вашингтона перед импортом критически важных товаров из других стран, | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T12:28+0300

2025-05-30T12:28+0300

2025-05-30T12:28+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс оправдывает введение повышенных торговых пошлин уязвимостью Вашингтона перед импортом критически важных товаров из других стран, отмечая, что из-за этого Штаты находятся в чрезвычайной ситуации. "Мы считаем - и мы правы - что у нас чрезвычайная ситуация. Вы видите, как иностранные правительства - иногда враждебные нам - угрожают американскому народу потерей критически важных поставок. Речь не об игрушках... речь о компонентах для лекарств... Если эти правительства угрожают отрезать нас от этих продуктов, тогда это по определению общенациональная чрезвычайная ситуация", - заявил Вэнс в интервью телеканалу Newsmax. Он подчеркнул, что в условиях ЧС у президента США Дональда Трампа имеется огромная свобода действий на "ответный удар". Суд США по международной торговле в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, и инстанция приказала заблокировать их. Как уточнял телеканал CNN, решение суда останавливало действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивало такие отраслевые меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. В четверг Федеральный суд в столичном округе Колумбия также приостановил действие пошлин на товары из КНР, сочтя их незаконными. Однако в тот же день апелляционный суд восстановил действие торговых ограничений. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.

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мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, джей ди вэнс, cnn