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VietJet Air впервые в истории открывает рейсы из Владивостока
VietJet Air впервые в истории открывает рейсы из Владивостока - 30.05.2025, ПРАЙМ
VietJet Air впервые в истории открывает рейсы из Владивостока
Вьетнамская авиакомпания VietJet Air впервые в истории открывает рейсы из аэропорта Владивостока, полеты в Камрань стартуют с 15 июня, сообщает международный... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T06:35+0300
2025-05-30T06:35+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – ПРАЙМ. Вьетнамская авиакомпания VietJet Air впервые в истории открывает рейсы из аэропорта Владивостока, полеты в Камрань стартуют с 15 июня, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Впервые в истории вьетнамская авиакомпания открывает рейсы из аэропорта Владивосток. С 15 июня стартуют рейсы крупного вьетнамского авиаперевозчика VietJet Air, которые свяжут столицу Дальнего Востока и Вьетнам. Туроператор Anex к действующей полетной программе из ряда российских городов добавил рейсы авиакомпании VietJet Air из города Владивосток", - говорится в сообщении.
Рейсы по маршруту Камрань – Владивосток - Камрань будут выполняться два раза в неделю - в четверг и воскресенье - с технической посадкой во вьетнамском аэропорту Ханой.
На маршруте будет задействован Airbus A321 в монокомпоновке. Время в полете из Владивостока - 7 часов 55 минут, обратно - 7 часов 20 минут.
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бизнес, владивосток, дальний восток, вьетнам, anex, a321neo, airbus a321
Бизнес, Владивосток, Дальний Восток, ВЬЕТНАМ, Anex, A321neo, Airbus A321
VietJet Air впервые в истории открывает рейсы из Владивостока
Вьетнамская авиакомпания VietJet Air впервые в истории открывает рейсы из Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – ПРАЙМ. Вьетнамская авиакомпания VietJet Air впервые в истории открывает рейсы из аэропорта Владивостока, полеты в Камрань стартуют с 15 июня, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Впервые в истории вьетнамская авиакомпания открывает рейсы из аэропорта Владивосток. С 15 июня стартуют рейсы крупного вьетнамского авиаперевозчика VietJet Air, которые свяжут столицу Дальнего Востока и Вьетнам. Туроператор Anex к действующей полетной программе из ряда российских городов добавил рейсы авиакомпании VietJet Air из города Владивосток", - говорится в сообщении.
Рейсы по маршруту Камрань – Владивосток - Камрань будут выполняться два раза в неделю - в четверг и воскресенье - с технической посадкой во вьетнамском аэропорту Ханой.
На маршруте будет задействован Airbus A321 в монокомпоновке. Время в полете из Владивостока - 7 часов 55 минут, обратно - 7 часов 20 минут.