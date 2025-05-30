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Российские войска продвигаются в Харьковской области - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Российские войска продвигаются в Харьковской области
Российские войска продвигаются в Харьковской области - 30.05.2025, ПРАЙМ
Российские войска продвигаются в Харьковской области
Российские войска продвигаются в Харьковской области, зачищая приграничные с РФ территории, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T06:17+0300
2025-05-30T06:17+0300
россия
общество
экономика
рф
харьковская область
украина
владимир путин
вс рф
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ЛУГАНСК, 30 мая - ПРАЙМ. Российские войска продвигаются в Харьковской области, зачищая приграничные с РФ территории, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Наши войска продолжают развивать успех после освобождения населенного пункта Строевка, расположенного вблизи границы РФ. Продвижение в Харьковской области идет как севернее, так и южнее данного населенного пункта. Параллельно наши бойцы зачищают приграничную территорию. Кроме того, усилено давление на позиции ВФУ в районах Отрадного и Бологовки", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что российские ВС сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины. Начальник пресс-центра группировки войск "Север" Ярослав Якимкин сообщал, что после освобождения от противника Курской области подразделения группировки выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы России. Он отметил, что за последнюю неделю были освобождены Марьино и Локня в Сумской области, также ВС РФ значительно продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области.
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россия, общество , рф, харьковская область, украина, владимир путин, вс рф
РОССИЯ, Общество , Экономика, РФ, Харьковская область, УКРАИНА, Владимир Путин, ВС РФ
06:17 30.05.2025
 
Российские войска продвигаются в Харьковской области

Марочко: российские войска продвигаются в Харьковской области

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ЛУГАНСК, 30 мая - ПРАЙМ. Российские войска продвигаются в Харьковской области, зачищая приграничные с РФ территории, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Наши войска продолжают развивать успех после освобождения населенного пункта Строевка, расположенного вблизи границы РФ. Продвижение в Харьковской области идет как севернее, так и южнее данного населенного пункта. Параллельно наши бойцы зачищают приграничную территорию. Кроме того, усилено давление на позиции ВФУ в районах Отрадного и Бологовки", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что российские ВС сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины. Начальник пресс-центра группировки войск "Север" Ярослав Якимкин сообщал, что после освобождения от противника Курской области подразделения группировки выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы России. Он отметил, что за последнюю неделю были освобождены Марьино и Локня в Сумской области, также ВС РФ значительно продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФХарьковская областьУКРАИНАВладимир ПутинВС РФ
 
 
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