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Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае закрыли из-за размокания ВПП

Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае закрыли из-за размокания ВПП - 30.05.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае закрыли из-за размокания ВПП

Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли до вечера пятницы из-за размокания взлетно-посадочной полосы, сообщает региональная авиакомпания... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T03:37+0300

2025-05-30T03:37+0300

2025-05-30T03:37+0300

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ХАБАРОВСК, 30 мая - ПРАЙМ. Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае временно закрыли до вечера пятницы из-за размокания взлетно-посадочной полосы, сообщает региональная авиакомпания "Хабаровские авиалинии". "Аэропорт Нелькана закрыт с 08.00 (01.00 мск) до 17.00 (10.00 мск) в связи с размоканием грунтовой ВПП", - сообщает авиаузел в своем Telegram-канале. Отмечается, что рейсы по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Нелькан и в обратном направлении перенесены из-за невозможности приема и отправления воздушных судов на аэродроме в Нелькане. Рейсы за 28 и 30 мая из Хабаровска в Аян и обратно перенесены по метеоусловиям Аяна. Информация о времени вылета из краевого центра будет предоставлена завтра утром, уточняет авиакомпания. Также рейсы за 29 мая из Хабаровска в Чумикан и обратно перенесены по метеоусловиям Чумикана. О вылете авиакомпания также сообщит в субботу. Нелькан - село в Аяно-Майском районе Хабаровского края, в 200 километрах от райцентра Аян. Организационный центр захребтовой части Аяно-Майского района, конечный пункт судоходства по реке Мае. Сооружается автодорога до Аяна. Население - порядка 800 человек.

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