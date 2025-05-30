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ВТБ снизил чистую прибыль по МСФО в январе-апреле на 18,6%

ВТБ снизил чистую прибыль по МСФО в январе-апреле на 18,6% - 30.05.2025, ПРАЙМ

ВТБ снизил чистую прибыль по МСФО в январе-апреле на 18,6%

Группа ВТБ в январе-апреле 2025 года снизила чистую прибыль по МСФО на 18,6% в годовом выражении - до 165,5 миллиарда рублей, говорится в отчетности группы. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T10:08+0300

2025-05-30T10:08+0300

2025-05-30T10:08+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Группа ВТБ в январе-апреле 2025 года снизила чистую прибыль по МСФО на 18,6% в годовом выражении - до 165,5 миллиарда рублей, говорится в отчетности группы. "Чистая прибыль группы ВТБ составила 24,3 миллиарда рублей в апреле и 165,5 миллиарда рублей по итогам четырех месяцев 2025 года, сократившись на 70,0% и на 18,6% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - сказано в отчете. "Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ составил 10,5% в апреле и 18,2% по итогам четырех месяцев 2025 года, сократившись на 32,0 п.п. и на 9,2 п.п. соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - также говорится в документе. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы уменьшились на 33% в апреле и на 58,4% за четыре месяца – до 30,1 миллиарда рублей и 82,7 миллиарда рублей соответственно. Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила 1,2% в апреле и 0,8% за четыре месяца против 1,9% и 2,2% за аналогичные периоды прошлого года, сообщает ВТБ. Отмечается, что чистые комиссионные доходы продемонстрировали внушительный рост в годовом выражении: на 27,2% в апреле и на 37,1% за четыре месяца 2025 года – до 23,4 миллиарда рублей и 96,1 миллиарда рублей соответственно, в том числе благодаря позитивному эффекту от операций по обмену валюты и комиссий за обслуживание трансграничных платежей. "Результаты апреля и четырех месяцев соответствуют нашим планам и ожиданиям. Чистая процентная маржа остается под значительным давлением, однако в апреле уже началось ее расширение, обусловленное как выгашиванием кредитов с фиксированной ставкой, так и началом замещения дорогих привлечений конца прошлого года. Также поддержку финансовым результатам оказывают сильная динамика чистых комиссионных доходов и результаты по операциям с ценными бумагами", - приводятся в отчете слова первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова.

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