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ВТБ ожидает снижение ставок по депозитам - 30.05.2025, ПРАЙМ
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ВТБ ожидает снижение ставок по депозитам
ВТБ ожидает снижение ставок по депозитам - 30.05.2025, ПРАЙМ
ВТБ ожидает снижение ставок по депозитам
Снижение ставок по депозитам в РФ в этом году будет продолжаться вслед за слабым спросом на кредиты, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T10:20+0300
2025-05-30T10:21+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Снижение ставок по депозитам в РФ в этом году будет продолжаться вслед за слабым спросом на кредиты, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Независимо от решения по ставке (ключевой ставке ЦБ РФ - ред.) ставки по депозитам в 2025 году будут снижаться вслед за слабым спросом на кредиты", - сказал он. В понедельник финансовый маркетплейс "Финуслуги" сообщал, что тринадцать банков из топ-20 по объему средств населения снизили ставки по вкладам спустя месяц после апрельского заседания ЦБ. По состоянию на понедельник средняя ставка по трехмесячным вкладам в топ-20 банках составляла 19,73%, по полугодовым вкладам – 19,42%, по годовым вкладам – 18,64%. Больше всего за месяц "потеряли" полугодовые вклады, доходность которых снизилась на 0,24 п.п., снижение по годовым составило 0,09 п.п. и 0,06 п.п. по трехмесячным вкладам. Максимальная ставка по вкладам без специальных условий среди топ-20 банков предлагалась на три месяца (21,5%), минимальная – 15,03%, предлагаемая по годовому вкладу, сообщал маркетплейс. Банк России 25 апреля ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21% годовых, уже четвертый раз подряд, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
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банки, финансы, россия, рф, втб, банк россии
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, ВТБ, Банк России
10:20 30.05.2025 (обновлено: 10:21 30.05.2025)
 
ВТБ ожидает снижение ставок по депозитам

ВТБ: ставки по депозитам в 2025 году будут снижаться вслед за слабым спросом на кредиты

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Снижение ставок по депозитам в РФ в этом году будет продолжаться вслед за слабым спросом на кредиты, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Независимо от решения по ставке (ключевой ставке ЦБ РФ - ред.) ставки по депозитам в 2025 году будут снижаться вслед за слабым спросом на кредиты", - сказал он.
В понедельник финансовый маркетплейс "Финуслуги" сообщал, что тринадцать банков из топ-20 по объему средств населения снизили ставки по вкладам спустя месяц после апрельского заседания ЦБ. По состоянию на понедельник средняя ставка по трехмесячным вкладам в топ-20 банках составляла 19,73%, по полугодовым вкладам – 19,42%, по годовым вкладам – 18,64%. Больше всего за месяц "потеряли" полугодовые вклады, доходность которых снизилась на 0,24 п.п., снижение по годовым составило 0,09 п.п. и 0,06 п.п. по трехмесячным вкладам.
Максимальная ставка по вкладам без специальных условий среди топ-20 банков предлагалась на три месяца (21,5%), минимальная – 15,03%, предлагаемая по годовому вкладу, сообщал маркетплейс.
Банк России 25 апреля ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21% годовых, уже четвертый раз подряд, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
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