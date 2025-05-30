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Россиянам рассказали об увеличении ряда выплат с 1 июня - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали об увеличении ряда выплат с 1 июня
Россиянам рассказали об увеличении ряда выплат с 1 июня - 30.05.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали об увеличении ряда выплат с 1 июня
С 1 июня 2025 года в России увеличат выплаты на детей для семей, финансовое положение которых ухудшилось, рассказал агентству "Прайм" аналитик финансового... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T04:04+0300
2025-05-30T04:04+0300
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общество
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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. С 1 июня 2025 года в России увеличат выплаты на детей для семей, финансовое положение которых ухудшилось, рассказал агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Вадим Тихонов.Речь идет об увеличении суммы уже выплачиваемого пособия при его переоформлении, если за последний год подтвердится снижение среднедушевого дохода ниже прожиточного минимума в регионе на каждого члена семьи.Единое пособие назначают семьям, чей доход ниже регионального прожиточного минимума на одного члена семьи."Право на выплату определяется так: доходы всех членов семьи за любой 12-месячный период делят на 12 и на число членов семьи. Учитываются: зарплата, пенсии, стипендии, выигрыши в лотерею и другие поступления", - пояснил аналитик.При этом каждый трудоспособный член семьи должен иметь годовой доход не ниже четырех МРОТ (89 760 рублей), самозанятые — не ниже двух МРОТ (44 880 рублей). Иначе пособие не назначают без уважительных причин, таких как уход за ребенком, инвалидом или пожилым человеком, срочная служба в армии, длительное лечение.Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума в регионе, и зависит от среднего дохода семьи. Назначают ее сроком на один год – если уровень доходов без этой выплаты остается на уровне ниже регионального прожиточного минимума, ее продлевают или увеличивают.В феврале 2025 года пособие уже проиндексировали на 9,5%, а в 2026 году ожидается увеличение на 7-8%, заключил Тихонов.
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социальные выплаты, бизнес, общество , банки.ру, детские пособия
социальные выплаты, Бизнес, Общество , Банки.ру, детские пособия
04:04 30.05.2025
 
Россиянам рассказали об увеличении ряда выплат с 1 июня

Аналитик Тихонов: с 1 июня увеличат детские выплаты для семей, чьи доходы упали

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПразднование Нового года
Празднование Нового года - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. С 1 июня 2025 года в России увеличат выплаты на детей для семей, финансовое положение которых ухудшилось, рассказал агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Вадим Тихонов.
Речь идет об увеличении суммы уже выплачиваемого пособия при его переоформлении, если за последний год подтвердится снижение среднедушевого дохода ниже прожиточного минимума в регионе на каждого члена семьи.
Единое пособие назначают семьям, чей доход ниже регионального прожиточного минимума на одного члена семьи.
"Право на выплату определяется так: доходы всех членов семьи за любой 12-месячный период делят на 12 и на число членов семьи. Учитываются: зарплата, пенсии, стипендии, выигрыши в лотерею и другие поступления", - пояснил аналитик.
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При этом каждый трудоспособный член семьи должен иметь годовой доход не ниже четырех МРОТ (89 760 рублей), самозанятые — не ниже двух МРОТ (44 880 рублей). Иначе пособие не назначают без уважительных причин, таких как уход за ребенком, инвалидом или пожилым человеком, срочная служба в армии, длительное лечение.
Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума в регионе, и зависит от среднего дохода семьи. Назначают ее сроком на один год – если уровень доходов без этой выплаты остается на уровне ниже регионального прожиточного минимума, ее продлевают или увеличивают.
В феврале 2025 года пособие уже проиндексировали на 9,5%, а в 2026 году ожидается увеличение на 7-8%, заключил Тихонов.
 
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