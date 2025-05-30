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В Японии оценили важность поездки вдовы Синдзо Абэ в Россию - 30.05.2025, ПРАЙМ
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В Японии оценили важность поездки вдовы Синдзо Абэ в Россию
В Японии оценили важность поездки вдовы Синдзо Абэ в Россию - 30.05.2025, ПРАЙМ
В Японии оценили важность поездки вдовы Синдзо Абэ в Россию
Визит Акиэ Абэ – вдовы покойного японского премьера Синдзо Абэ – в Россию может стать важным символом усилий по достижению взаимопонимания и имеет важное... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T10:06+0300
2025-05-30T10:26+0300
политика
мировая экономика
общество
япония
москва
токио
синдзо абэ
дмитрий песков
большой театр
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ТОКИО, 30 мая – ПРАЙМ. Визит Акиэ Абэ – вдовы покойного японского премьера Синдзо Абэ – в Россию может стать важным символом усилий по достижению взаимопонимания и имеет важное значение для Японии, заявил РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо."Несмотря на то, что встреча Акиэ Абэ с президентом (Владимиром) Путиным сама по себе не имеет прямого политического значения, несомненно, что это событие имеет важность для Японии", - подчеркнул он.По мнению профессора Кумо, политика – это когда люди с разными мнениями находят общий язык посредством постоянного диалога."В международных отношениях было бы немыслимо прерывать диалог по причине конфликта. Если отношения разорваны, то не будет места для дискуссий, и единственное, что останется, — уничтожать друг друга. Что довольно странно, так это всеобщее отвращение к контактам с Россией и антироссийская "культура отмены", которая была широко распространена в Японии до сих пор", - пояснил эксперт РИА Новости.На фоне этого, считает профессор Кумо, визит Акиэ Абэ в Россию демонстрирует японской общественности, что поездки возможны без каких-либо проблем."И я надеюсь, что он (визит – ред.) станет символом продолжающихся усилий по достижению взаимопонимания", - добавил профессор.В четверг Путин принял в Кремле Акиэ Абэ. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что Акиэ Абэ всегда желанный гость в России.Акиэ Абэ, в свою очередь, заявила, что Россия для Японии — очень важный сосед. Она отметила важность культурного контакта между Москвой и Токио "даже в этот сложный период".Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в ходе беседы с Абэ президент предложил ей посмотреть сегодняшнего "Конька-горбунка" в Большом театре и предоставил ей президентский лимузин для перемещения по городу.Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что правительство не взаимодействовало с Акиэ Абэ относительно ее визита в Россию и отказался его комментировать.
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мировая экономика, общество , япония, москва, токио, синдзо абэ, дмитрий песков, большой театр
Политика, Мировая экономика, Общество , ЯПОНИЯ, МОСКВА, Токио, Синдзо Абэ, Дмитрий Песков, Большой театр
10:06 30.05.2025 (обновлено: 10:26 30.05.2025)
 
В Японии оценили важность поездки вдовы Синдзо Абэ в Россию

Эксперт Кумо: визит Акиэ Абэ в Россию имеет важное значение для налаживания контактов

© POOL / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Акиэ Абэ
Президент Владимир Путин встретился с вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Акиэ Абэ
© POOL / Вячеслав Прокофьев
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ТОКИО, 30 мая – ПРАЙМ. Визит Акиэ Абэ – вдовы покойного японского премьера Синдзо Абэ – в Россию может стать важным символом усилий по достижению взаимопонимания и имеет важное значение для Японии, заявил РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо.
"Несмотря на то, что встреча Акиэ Абэ с президентом (Владимиром) Путиным сама по себе не имеет прямого политического значения, несомненно, что это событие имеет важность для Японии", - подчеркнул он.
По мнению профессора Кумо, политика – это когда люди с разными мнениями находят общий язык посредством постоянного диалога.
"В международных отношениях было бы немыслимо прерывать диалог по причине конфликта. Если отношения разорваны, то не будет места для дискуссий, и единственное, что останется, — уничтожать друг друга. Что довольно странно, так это всеобщее отвращение к контактам с Россией и антироссийская "культура отмены", которая была широко распространена в Японии до сих пор", - пояснил эксперт РИА Новости.
На фоне этого, считает профессор Кумо, визит Акиэ Абэ в Россию демонстрирует японской общественности, что поездки возможны без каких-либо проблем.
"И я надеюсь, что он (визит – ред.) станет символом продолжающихся усилий по достижению взаимопонимания", - добавил профессор.
В четверг Путин принял в Кремле Акиэ Абэ. В ходе беседы Путин вспомнил о добрых личных отношениях с покойным Абэ и отметил, что Акиэ Абэ всегда желанный гость в России.
Акиэ Абэ, в свою очередь, заявила, что Россия для Японии — очень важный сосед. Она отметила важность культурного контакта между Москвой и Токио "даже в этот сложный период".
Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в ходе беседы с Абэ президент предложил ей посмотреть сегодняшнего "Конька-горбунка" в Большом театре и предоставил ей президентский лимузин для перемещения по городу.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции в пятницу заявил, что правительство не взаимодействовало с Акиэ Абэ относительно ее визита в Россию и отказался его комментировать.
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ПолитикаМировая экономикаОбществоЯПОНИЯМОСКВАТокиоСиндзо АбэДмитрий ПесковБольшой театр
 
 
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