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Юань завершил торги мая на уровне 10,9 рубля

Юань завершил торги мая на уровне 10,9 рубля - 30.05.2025, ПРАЙМ

Юань завершил торги мая на уровне 10,9 рубля

Рубль по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но вырос за май: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 10,90 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T19:11+0300

2025-05-30T19:11+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но вырос за май: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 10,90 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов поднялся на 4 копейки, до 10,90 рубля. За май юань упал на 27 копеек. Диапазон колебаний юаня на месяц составил 10,84-11,49 рубля.

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