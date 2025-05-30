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Юань завершил торги мая на уровне 10,9 рубля
Юань завершил торги мая на уровне 10,9 рубля - 30.05.2025, ПРАЙМ
Юань завершил торги мая на уровне 10,9 рубля
Рубль по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но вырос за май: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 10,90 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T19:11+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но вырос за май: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 10,90 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов поднялся на 4 копейки, до 10,90 рубля. За май юань упал на 27 копеек. Диапазон колебаний юаня на месяц составил 10,84-11,49 рубля.
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юань, рубль, курсы валют
Экономика, юань, рубль, курсы валют
Юань завершил торги мая на уровне 10,9 рубля
Юань на Мосбирже завершил торги мая на уровне 10,9 рубля
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но вырос за май: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 10,90 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов поднялся на 4 копейки, до 10,90 рубля.
За май юань упал на 27 копеек. Диапазон колебаний юаня на месяц составил 10,84-11,49 рубля.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 31 мая