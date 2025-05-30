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Рубль умеренно снизился к юаню

Рубль умеренно снизился к юаню - 30.05.2025, ПРАЙМ

Рубль умеренно снизился к юаню

Курс рубля в пятницу умеренно снизился по отношению к юаню после сильного роста в предыдущие дни на Московской бирже, курс пока остался ниже ключевого уровня в... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T21:32+0300

2025-05-30T21:32+0300

2025-05-30T21:32+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу умеренно снизился по отношению к юаню после сильного роста в предыдущие дни на Московской бирже, курс пока остался ниже ключевого уровня в 11 рублей, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов поднялся на 4 копейки - до 10,90 рубля. За май юань упал на 27 копеек. Диапазон колебаний юаня за месяц составил 10,84-11,49 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,05 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань в пятницу на Мосбирже торговался преимущественно в плюсе по отношению к рублю. После двух дней ощутимого падения, в ходе которого курс обновил минимум за два года и сполз ниже ключевой отметки 11 рублей, валюта КНР немного скорректировалась вверх. Однако пока круглый уровень не был превышен. "К вечеру пятницы валюты смогли отыграть часть потерь против рубля, что в некоторой мере может быть связано с приближением выходных. На будущей неделе произойдут два важных события – переговоры в Турции и пятничное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций", рассуждая о факторах курсообразования рубля. Стоимость нефти к 21.06 мск снижалась на 1% - до 62,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) почти не менялся и составлял 99,3 пункта. ПРОГНОЗЫ Основным фактором поддержки рубля по-прежнему выступают надежды инвесторов на прогресс в геополитическом урегулировании, считает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". "В то же время нельзя исключать, что резкое продвижение рубля за последние дни стало в том числе результатом продаж валюты со стороны отдельных крупных участников рынка. На предстоящей неделе рынок продолжит следить за геополитикой. При этом главным внутренним событием станет заседание ЦБ РФ, но его влияние на валютный рынок вероятно будет минимальным. В целом рублю пока по силам сохранить позиции чуть ниже или на уровне 80 против доллара и 11 против юаня", - полагает он. Волатильность валютных курсов может возрасти на следующей неделе, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Если дипломаты добьются прогресса, рубль еще какое-то время может оставаться относительно крепким, но с учетом сезонности и вероятного снижения ключевой ставки базово стоит ждать постепенного ослабления нацвалюты. Краткосрочные ожидания по доллару – 78-81 рубль, по юаню – 10,8-11,1 рубля", - добавляет он.

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рынок, китай, рубль, юань, курсы валют