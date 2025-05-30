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Акционерам ЮГК рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год

Акционерам ЮГК рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год - 30.05.2025, ПРАЙМ

Акционерам ЮГК рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров "Южуралзолота" (ЮГК) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за прошлый год, сообщила компания. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T18:36+0300

2025-05-30T18:36+0300

2025-05-30T18:36+0300

экономика

югк

челябинская область

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Южуралзолота" (ЮГК) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за прошлый год, сообщила компания. "Рекомендовать общему собранию акционеров... дивиденды по акциям общества по итогам деятельности общества в 2024 году не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что годовое собрание акционеров пройдет в очной форме в Челябинске 30 июня. Дата закрытия реестра акционеров для участия - 6 июня. Повестка собрания включает в себя утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2024 год, а также вопрос об избрании членов совета директоров и о распределении прибыли по результатам прошлого года. По итогам 2023 года компания также не выплачивала дивиденды. Согласно дивидендной политике, ЮГК может распределить не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, если коэффициент долговой нагрузки не превышает 3. Чистая прибыль "Южуралзолота" по МСФО в прошлом году увеличилась примерно в 13 раз, до 8,84 миллиарда рублей, после 687 миллионов рублей в 2023 году. При этом отношение чистого долга к EBITDA на конец года составило 2,22. ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии).

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югк, челябинская область