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Россиян предупредили, когда загар в жару может обернуться штрафом

Россиян предупредили, когда загар в жару может обернуться штрафом - 30.05.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили, когда загар в жару может обернуться штрафом

Загорать в парке в купальнике законом не запрещено. Но если делать это топлес, можно получить штраф до тысячи рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T03:03+0300

2025-05-30T03:03+0300

2025-05-30T03:03+0300

общество

иван соловьев

медицина

штраф

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Загорать в парке в купальнике законом не запрещено. Но если делать это топлес, можно получить штраф до тысячи рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.В жаркие летние дни многие люди, не имея возможности уехать на море или дачу, загорают в парках. Иногда особо бдительные граждане грозятся вызвать полицию, считая, что отдыхающие нарушают закон. Между тем, на сегодняшний момент в законе нет прямого запрета загорать в купальнике в общественных местах, говорит Соловьев."Если человек просто лежит в парке на полотенце в купальнике и при этом не распивает алкоголь и не выражается нецензурно, то при вызове полиции, человеку по идее ничего не грозит", - отметил Соловьев.Если же человек не просто загорает в купальнике, но еще при этом распивает алкоголь, то к ответственности уже могут привлечь. За распитие спиртных напитков в неположенном месте придется заплатить от 500 до 1 500 рублей. Если отдых сопровождается нецензурной бранью, может быть штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток."В общественных местах нельзя загорать топлес. За это привлекают к ответственности по статье КоАп 20.1 "Мелкое хулиганство". Грозит от 500 до 1000 рублей штрафа, поэтому надо быть аккуратными", - рассказал эксперт.Кроме того, лучше не загорать вблизи храмов, поскольку это может быть расценено как оскорбление чувств верующих, за что предусмотрена ответственность. Также не стоит загорать вблизи школ и детских учреждений.

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общество , иван соловьев, медицина, штраф