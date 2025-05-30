Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили, когда загар в жару может обернуться штрафом - 30.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250530/zagar-858031476.html
Россиян предупредили, когда загар в жару может обернуться штрафом
Россиян предупредили, когда загар в жару может обернуться штрафом - 30.05.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили, когда загар в жару может обернуться штрафом
Загорать в парке в купальнике законом не запрещено. Но если делать это топлес, можно получить штраф до тысячи рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T03:03+0300
2025-05-30T03:03+0300
общество
иван соловьев
медицина
штраф
https://cdnn.1prime.ru/img/83393/20/833932065_0:156:2647:1645_1920x0_80_0_0_f3df9c5a1516df26b3684dfb88020888.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Загорать в парке в купальнике законом не запрещено. Но если делать это топлес, можно получить штраф до тысячи рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.В жаркие летние дни многие люди, не имея возможности уехать на море или дачу, загорают в парках. Иногда особо бдительные граждане грозятся вызвать полицию, считая, что отдыхающие нарушают закон. Между тем, на сегодняшний момент в законе нет прямого запрета загорать в купальнике в общественных местах, говорит Соловьев."Если человек просто лежит в парке на полотенце в купальнике и при этом не распивает алкоголь и не выражается нецензурно, то при вызове полиции, человеку по идее ничего не грозит", - отметил Соловьев.Если же человек не просто загорает в купальнике, но еще при этом распивает алкоголь, то к ответственности уже могут привлечь. За распитие спиртных напитков в неположенном месте придется заплатить от 500 до 1 500 рублей. Если отдых сопровождается нецензурной бранью, может быть штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток."В общественных местах нельзя загорать топлес. За это привлекают к ответственности по статье КоАп 20.1 "Мелкое хулиганство". Грозит от 500 до 1000 рублей штрафа, поэтому надо быть аккуратными", - рассказал эксперт.Кроме того, лучше не загорать вблизи храмов, поскольку это может быть расценено как оскорбление чувств верующих, за что предусмотрена ответственность. Также не стоит загорать вблизи школ и детских учреждений.
https://1prime.ru/20220618/837210145.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83393/20/833932065_122:0:2525:1802_1920x0_80_0_0_a290f441057a6d4683ed135ff7312b10.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , иван соловьев, медицина, штраф
Общество , Иван Соловьев, медицина, штраф
03:03 30.05.2025
 
Россиян предупредили, когда загар в жару может обернуться штрафом

Юрист Соловьев: за загар топлес грозит штраф до одной тысячи рублей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Загорать в парке в купальнике законом не запрещено. Но если делать это топлес, можно получить штраф до тысячи рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
В жаркие летние дни многие люди, не имея возможности уехать на море или дачу, загорают в парках. Иногда особо бдительные граждане грозятся вызвать полицию, считая, что отдыхающие нарушают закон. Между тем, на сегодняшний момент в законе нет прямого запрета загорать в купальнике в общественных местах, говорит Соловьев.
"Если человек просто лежит в парке на полотенце в купальнике и при этом не распивает алкоголь и не выражается нецензурно, то при вызове полиции, человеку по идее ничего не грозит", - отметил Соловьев.
Если же человек не просто загорает в купальнике, но еще при этом распивает алкоголь, то к ответственности уже могут привлечь. За распитие спиртных напитков в неположенном месте придется заплатить от 500 до 1 500 рублей. Если отдых сопровождается нецензурной бранью, может быть штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.
#Пляж в Канкуне, Мексика - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2022
Онколог рассказал, когда загар особо опасен
18 июня 2022, 03:03
"В общественных местах нельзя загорать топлес. За это привлекают к ответственности по статье КоАп 20.1 "Мелкое хулиганство". Грозит от 500 до 1000 рублей штрафа, поэтому надо быть аккуратными", - рассказал эксперт.
Кроме того, лучше не загорать вблизи храмов, поскольку это может быть расценено как оскорбление чувств верующих, за что предусмотрена ответственность. Также не стоит загорать вблизи школ и детских учреждений.
 
ОбществоИван Соловьевмедицинаштраф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала