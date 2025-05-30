https://1prime.ru/20250530/zakharova-858050176.html

Киев устраивает истерику перед переговорами в Стамбуле, заявили в МИД

Киев устраивает истерику перед переговорами в Стамбуле, заявили в МИД - 30.05.2025, ПРАЙМ

Киев устраивает истерику перед переговорами в Стамбуле, заявили в МИД

Киев перед вторым раундом переговоров в Стамбуле как всегда устраивает истерику, чтобы набить себе цену, но каждый раз набивает шишки, заявила официальный... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T12:07+0300

2025-05-30T12:07+0300

2025-05-30T12:07+0300

политика

киев

стамбул

мария захарова

мид рф

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Киев перед вторым раундом переговоров в Стамбуле как всегда устраивает истерику, чтобы набить себе цену, но каждый раз набивает шишки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это у них так всегда. Помните строчку из песни - "не дам свое "угу" ни другу, ни врагу. Вот мне кажется, это какая-то такая логика, которой они, собственно, и руководствуются. Такая же истерика, такой неконструктивный шум они устроили и в тот раз (в мае - ред)... Вот так и надо относиться к очередной волне информационного шума. Они под этот шум хотят опять себе что-нибудь выторговать, опять привлечь к себе внимание, опять набить себе цену, хотя каждый раз набивают себе цену", - заявила Захарова в эфире Первого канала. Она подчеркнула, что российская позиция конструктивная, она изложена на высшем уровне.

https://1prime.ru/20250527/zakharova-857951704.html

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киев, стамбул, мария захарова, мид рф