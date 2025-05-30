https://1prime.ru/20250530/zelenskiy-858050333.html

"Ясный сигнал". В США раскритиковали поведение Зеленского

"Ясный сигнал". В США раскритиковали поведение Зеленского - 30.05.2025, ПРАЙМ

"Ясный сигнал". В США раскритиковали поведение Зеленского

Владимир Зеленский продемонстрировал несерьезное отношение к призывам Вашингтона урегулировать украинский конфликт, потребовав очередную финансовую помощь у... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T12:13+0300

2025-05-30T12:13+0300

2025-05-30T12:13+0300

политика

украина

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сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский продемонстрировал несерьезное отношение к призывам Вашингтона урегулировать украинский конфликт, потребовав очередную финансовую помощь у западных стран. Об этом пишет Responsible Statecraft."Этот недавний запрос денег — ясный сигнал того, что Зеленский несерьезно подходит к требованиям США к мирному урегулированию и желает продолжать боевые действия, напрямую опираясь на европейские средства", — сказано в публикации.Обозреватель издания полагает, что таким образом глава киевского режима стремится предотвратить потерю власти, а также избежать усиления угроз непосредственно для его жизни.28 мая агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский вновь обратился к западным партнерам с просьбой о выделении миллиардов долларов на вооружение для Украины. На пресс-конференции в Киеве политик заявил, что украинское производство не функционирует на полную мощность. По его мнению, запрашиваемые им миллиарды должны способствовать активизации этого производства.

https://1prime.ru/20250529/zelenskiy--858015949.html

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украина, москва, сша, владимир зеленский, bloomberg