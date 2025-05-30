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"Ясный сигнал". В США раскритиковали поведение Зеленского - 30.05.2025, ПРАЙМ
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"Ясный сигнал". В США раскритиковали поведение Зеленского
"Ясный сигнал". В США раскритиковали поведение Зеленского - 30.05.2025, ПРАЙМ
"Ясный сигнал". В США раскритиковали поведение Зеленского
Владимир Зеленский продемонстрировал несерьезное отношение к призывам Вашингтона урегулировать украинский конфликт, потребовав очередную финансовую помощь у... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T12:13+0300
2025-05-30T12:13+0300
политика
украина
москва
сша
владимир зеленский
bloomberg
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский продемонстрировал несерьезное отношение к призывам Вашингтона урегулировать украинский конфликт, потребовав очередную финансовую помощь у западных стран. Об этом пишет Responsible Statecraft."Этот недавний запрос денег — ясный сигнал того, что Зеленский несерьезно подходит к требованиям США к мирному урегулированию и желает продолжать боевые действия, напрямую опираясь на европейские средства", — сказано в публикации.Обозреватель издания полагает, что таким образом глава киевского режима стремится предотвратить потерю власти, а также избежать усиления угроз непосредственно для его жизни.28 мая агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский вновь обратился к западным партнерам с просьбой о выделении миллиардов долларов на вооружение для Украины. На пресс-конференции в Киеве политик заявил, что украинское производство не функционирует на полную мощность. По его мнению, запрашиваемые им миллиарды должны способствовать активизации этого производства.
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украина, москва, сша, владимир зеленский, bloomberg
Политика, УКРАИНА, МОСКВА, США, Владимир Зеленский, Bloomberg
12:13 30.05.2025
 
"Ясный сигнал". В США раскритиковали поведение Зеленского

RS: Зеленский игнорирует призывы США к миру, требуя финансовой помощи

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский продемонстрировал несерьезное отношение к призывам Вашингтона урегулировать украинский конфликт, потребовав очередную финансовую помощь у западных стран. Об этом пишет Responsible Statecraft.
"Этот недавний запрос денег — ясный сигнал того, что Зеленский несерьезно подходит к требованиям США к мирному урегулированию и желает продолжать боевые действия, напрямую опираясь на европейские средства", — сказано в публикации.
Обозреватель издания полагает, что таким образом глава киевского режима стремится предотвратить потерю власти, а также избежать усиления угроз непосредственно для его жизни.
28 мая агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский вновь обратился к западным партнерам с просьбой о выделении миллиардов долларов на вооружение для Украины. На пресс-конференции в Киеве политик заявил, что украинское производство не функционирует на полную мощность. По его мнению, запрашиваемые им миллиарды должны способствовать активизации этого производства.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
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ПолитикаУКРАИНАМОСКВАСШАВладимир ЗеленскийBloomberg
 
 
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