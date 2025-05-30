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Цена на золото усилила снижение до 1% после выхода статистики из США

Цена на золото усилила снижение до 1% после выхода статистики из США - 30.05.2025, ПРАЙМ

Цена на золото усилила снижение до 1% после выхода статистики из США

Стоимость золота в пятницу вечером усилила снижение до 1% после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T17:33+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером усилила снижение до 1% после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.27 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 35,69 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,05%, до 3 308,21 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на 17.27 мск дешевел на 0,79% - до 33,16 доллара за унцию. Доходы населения США в апреле выросли сильнее ожиданий - на 0,8%, в то время как потребительские расходы ожидаемо увеличились на 0,2%. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, по окончательной оценке, в мае остался на уровне апреля и составил 52,2 пункта, в то время как предварительные данные ждали снижения показателя до 50,8 пункта. Май стоимость драгоценного металла готовится завершить в небольшом в минусе: с начала месяца золото подешевело на 0,3%.

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