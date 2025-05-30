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Золото дешевеет на данных по экономике США

Золото дешевеет на данных по экономике США - 30.05.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет на данных по экономике США

Стоимость золота в пятницу утром снижается, аналитики ожидают публикации статистических показателей по экономике США, свидетельствуют данные торгов. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T09:36+0300

2025-05-30T09:36+0300

2025-05-30T09:36+0300

экономика

рынок

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дональд трамп

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром снижается, аналитики ожидают публикации статистических показателей по экономике США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.32 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 26,01 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,77%, до 3 318,29 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс дешевел на 0,67% - до 33,203 доллара за унцию. Позднее в пятницу ожидается выход статистических данных по доходам и расходам населения бюро экономического анализа министерства торговли США. Согласно прогнозам, в апреле они увеличились на 0,3% и 0,2% соответственно. Кроме того, в это день будет опубликована окончательная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Предполагается, что в мае значение сократилось до 51 пункта с 52,2 пункта в апреле. Предварительная оценка показывала индекс на уровне 50,8 пункта. Также участники мировых рынков оценивают макроэкономические новости. Так, ранее стало известно, что апелляционный суд в США в четверг восстановил действие указов президента Дональда Трампа о введении торговых пошлин.

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рынок, сша, дональд трамп, comex