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Золото дешевеет на данных по экономике США - 30.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Золото дешевеет на данных по экономике США
Золото дешевеет на данных по экономике США - 30.05.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на данных по экономике США
Стоимость золота в пятницу утром снижается, аналитики ожидают публикации статистических показателей по экономике США, свидетельствуют данные торгов. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T09:36+0300
2025-05-30T09:36+0300
экономика
рынок
сша
дональд трамп
comex
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром снижается, аналитики ожидают публикации статистических показателей по экономике США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.32 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 26,01 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,77%, до 3 318,29 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс дешевел на 0,67% - до 33,203 доллара за унцию. Позднее в пятницу ожидается выход статистических данных по доходам и расходам населения бюро экономического анализа министерства торговли США. Согласно прогнозам, в апреле они увеличились на 0,3% и 0,2% соответственно. Кроме того, в это день будет опубликована окончательная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Предполагается, что в мае значение сократилось до 51 пункта с 52,2 пункта в апреле. Предварительная оценка показывала индекс на уровне 50,8 пункта. Также участники мировых рынков оценивают макроэкономические новости. Так, ранее стало известно, что апелляционный суд в США в четверг восстановил действие указов президента Дональда Трампа о введении торговых пошлин.
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рынок, сша, дональд трамп, comex
Экономика, Рынок, США, Дональд Трамп, Comex
09:36 30.05.2025
 
Золото дешевеет на данных по экономике США

Стоимость золота снижается на ожиданиях статистики по экономике США

© fotolia.com / Sebastian Duda%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром снижается, аналитики ожидают публикации статистических показателей по экономике США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.32 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 26,01 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,77%, до 3 318,29 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс дешевел на 0,67% - до 33,203 доллара за унцию.
Позднее в пятницу ожидается выход статистических данных по доходам и расходам населения бюро экономического анализа министерства торговли США. Согласно прогнозам, в апреле они увеличились на 0,3% и 0,2% соответственно.
Кроме того, в это день будет опубликована окончательная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Предполагается, что в мае значение сократилось до 51 пункта с 52,2 пункта в апреле. Предварительная оценка показывала индекс на уровне 50,8 пункта.
Также участники мировых рынков оценивают макроэкономические новости. Так, ранее стало известно, что апелляционный суд в США в четверг восстановил действие указов президента Дональда Трампа о введении торговых пошлин.
Золото, слитки
Золото перешло к росту после утреннего снижения
Вчера, 17:54
 
ЭкономикаРынокСШАДональд ТрампComex
 
 
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