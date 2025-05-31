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"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси
"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси - 31.05.2025, ПРАЙМ
"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси
"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси, продукт уже работает в Москве и Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в компании. | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T07:47+0300
2025-05-31T07:47+0300
2025-05-31T07:47+0300
бизнес
россия
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санкт-петербург
авито
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. "Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси, продукт уже работает в Москве и Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в компании.
"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей напрямую от таксопарков. Новый продукт уже работает в Москве и Санкт-Петербурге. Сервис помогает водителям быстрее находить машины, а таксопаркам - эффективнее подбирать персонал и снижать издержки", - сообщили в компании.
Так, с помощью сервиса водитель может забронировать автомобиль, подтвердить условия аренды и получить машину в оговоренное время.
Отмечается, что сервис доступен через мобильное приложение на iOS и Android, а также через веб-версию. Таксопарки могут подключиться при наличии ERP-системы (Enterprise Resource Planning). Объявления с бейджем "Онлайн-бронирование" размещены в разделе "Авто под такси".
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Авито
"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси
"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. "Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси, продукт уже работает в Москве и Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в компании.
"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей напрямую от таксопарков. Новый продукт уже работает в Москве и Санкт-Петербурге. Сервис помогает водителям быстрее находить машины, а таксопаркам - эффективнее подбирать персонал и снижать издержки", - сообщили в компании.
Так, с помощью сервиса водитель может забронировать автомобиль, подтвердить условия аренды и получить машину в оговоренное время.
Отмечается, что сервис доступен через мобильное приложение на iOS и Android, а также через веб-версию. Таксопарки могут подключиться при наличии ERP-системы (Enterprise Resource Planning). Объявления с бейджем "Онлайн-бронирование" размещены в разделе "Авто под такси".