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"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси - 31.05.2025, ПРАЙМ
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"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси
"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси - 31.05.2025, ПРАЙМ
"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси
"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси, продукт уже работает в Москве и Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в компании. | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T07:47+0300
2025-05-31T07:47+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
авито
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. "Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси, продукт уже работает в Москве и Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в компании. "Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей напрямую от таксопарков. Новый продукт уже работает в Москве и Санкт-Петербурге. Сервис помогает водителям быстрее находить машины, а таксопаркам - эффективнее подбирать персонал и снижать издержки", - сообщили в компании. Так, с помощью сервиса водитель может забронировать автомобиль, подтвердить условия аренды и получить машину в оговоренное время. Отмечается, что сервис доступен через мобильное приложение на iOS и Android, а также через веб-версию. Таксопарки могут подключиться при наличии ERP-системы (Enterprise Resource Planning). Объявления с бейджем "Онлайн-бронирование" размещены в разделе "Авто под такси".
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, авито
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Авито
07:47 31.05.2025
 
"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси

"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. "Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей для работы в такси, продукт уже работает в Москве и Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в компании.
"Авито" запустил сервис онлайн-бронирования автомобилей напрямую от таксопарков. Новый продукт уже работает в Москве и Санкт-Петербурге. Сервис помогает водителям быстрее находить машины, а таксопаркам - эффективнее подбирать персонал и снижать издержки", - сообщили в компании.
Так, с помощью сервиса водитель может забронировать автомобиль, подтвердить условия аренды и получить машину в оговоренное время.
Отмечается, что сервис доступен через мобильное приложение на iOS и Android, а также через веб-версию. Таксопарки могут подключиться при наличии ERP-системы (Enterprise Resource Planning). Объявления с бейджем "Онлайн-бронирование" размещены в разделе "Авто под такси".
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАвито
 
 
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