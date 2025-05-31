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Австралия обвинила Россию в "ужасных последствиях" для региона

Австралия обвинила Россию в "ужасных последствиях" для региона - 31.05.2025, ПРАЙМ

Австралия обвинила Россию в "ужасных последствиях" для региона

Некоторые граничащие с Россией страны "рассматривают свои варианты" по ядерному вооружению, что "имеет ужасные последствия" для Индо-Тихоокеанского региона,... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T07:56+0300

2025-05-31T07:56+0300

2025-05-31T07:56+0300

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ДЖАКАРТА, 31 мая – ПРАЙМ. Некоторые граничащие с Россией страны "рассматривают свои варианты" по ядерному вооружению, что "имеет ужасные последствия" для Индо-Тихоокеанского региона, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз, выступая на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. "Мы также должны противостоять мрачной, потенциально неминуемой возможности новой волны глобального ядерного распространения, поскольку государства стремятся к безопасности в новую эпоху имперских амбиций… (Конфликт на Украине - ред.) побуждает некоторые приграничные государства, наиболее подверженные российской агрессии, рассмотреть свои варианты. Это имеет ужасные последствия и для нашего региона", - заявил министр. Трансляция выступления велась на YouTube-канале форума. Марлз добавил, что решение Китая проводить быструю ядерную модернизацию и расширение, которое "отчасти направлено на достижение паритета с Соединенными Штатами или на то, чтобы превзойти их", является еще одной причиной, по которой "необходимо возродить будущее контроля над стратегическими вооружениями". Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 5 марта, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. Глава МИД России Сергей Лавров со своей стороны заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой. Президент Италии Серджио Маттарелла, встречаясь в Хиросиме с ассоциацией выживших при атомных бомбардировках, заявил, что Россия якобы продвигает опасную ядерную риторику с "угрозами в адрес Украины, внушая неприемлемую идею о том, что ядерное оружие может стать стандартным инструментом в управлении конфликтами". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Маттареллы о том, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием, враньем и фейком. Генсек НАТО Марк Рютте, со своей стороны, заявлял, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляют США. Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что поддерживает идею дополнения "ядерного зонтика" США в Европе французским и британским ядерным оружием. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. По заявлению посла РФ в КНР Игоря Моргулова, Россия и Китай действуют в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной и не направленной против третьих стран системы безопасности в регионе и мире в целом. В Пекине также не раз призывали Запад перестать раздувать "китайскую угрозу".

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мировая экономика, рф, европа, москва, эммануэль макрон, дмитрий песков, сергей лавров, нато, мид рф, мид