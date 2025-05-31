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Экономисты ожидают рост валютных сбережений россиян - 31.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250531/bankiru-858076653.html
Экономисты ожидают рост валютных сбережений россиян
Экономисты ожидают рост валютных сбережений россиян - 31.05.2025, ПРАЙМ
Экономисты ожидают рост валютных сбережений россиян
Доля валютных сбережений россиян может увеличиться на 10-12% в 2025 году, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T09:15+0300
2025-05-31T09:24+0300
экономика
финансы
рынок
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Доля валютных сбережений россиян может увеличиться на 10-12% в 2025 году, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости. "В 2024 году доля валюты на счетах россиян оставалась стабильно низкой — менее 10%. Юань пока не смог полноценно заменить доллар и евро в качестве валюты сбережений после изменения их статуса на валюты недружественных стран. В 2025 году доля валютных сбережений может увеличиться на 10-12%", - ожидают эксперты. В целом аналитики по итогам этого года прогнозируют рост доли вкладов с потенциалом 5-10 процентных пунктов до 75-80% за счет высоких ставок и перетока средств с расчетных счетов. Вместе с тем темпы прироста средств населения в банках снизятся примерно до 23%, а в 2026 году — до 10%, полагают эксперты. Они указывают, что в 2024 году доля вкладов в банках выросла с 65% до 70%. По данным экспертов, в 2024 году общий объем сбережений россиян увеличился на 28%. "Темпы прироста средств населения во всех инструментах сбережений в 2025 и в 2026 годах могут снизиться до 24% и 19% соответственно", - ожидают аналитики.
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финансы, рынок
Экономика, Финансы, Рынок
09:15 31.05.2025 (обновлено: 09:24 31.05.2025)
 
Экономисты ожидают рост валютных сбережений россиян

"Банки.ру": доля валютных сбережений россиян может вырасти на 10-12% в 2025 году

© fotolia.com / ElenaR%Денежные купюры: евро и доллары
%Денежные купюры: евро и доллары - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© fotolia.com / ElenaR
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Доля валютных сбережений россиян может увеличиться на 10-12% в 2025 году, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости.
"В 2024 году доля валюты на счетах россиян оставалась стабильно низкой — менее 10%. Юань пока не смог полноценно заменить доллар и евро в качестве валюты сбережений после изменения их статуса на валюты недружественных стран. В 2025 году доля валютных сбережений может увеличиться на 10-12%", - ожидают эксперты.
В целом аналитики по итогам этого года прогнозируют рост доли вкладов с потенциалом 5-10 процентных пунктов до 75-80% за счет высоких ставок и перетока средств с расчетных счетов. Вместе с тем темпы прироста средств населения в банках снизятся примерно до 23%, а в 2026 году — до 10%, полагают эксперты.
Они указывают, что в 2024 году доля вкладов в банках выросла с 65% до 70%.
По данным экспертов, в 2024 году общий объем сбережений россиян увеличился на 28%.
"Темпы прироста средств населения во всех инструментах сбережений в 2025 и в 2026 годах могут снизиться до 24% и 19% соответственно", - ожидают аналитики.
Денежные купюры Банка России и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
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