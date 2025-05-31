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Blue Origin успешно запустила суборбитальный корабль New Shepard - 31.05.2025, ПРАЙМ
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Blue Origin успешно запустила суборбитальный корабль New Shepard
Blue Origin успешно запустила суборбитальный корабль New Shepard - 31.05.2025, ПРАЙМ
Blue Origin успешно запустила суборбитальный корабль New Shepard
Американская частная космическая компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin провела очередной успешный запуск суборбитального корабля New Shepard с шестью... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T18:58+0300
2025-05-31T18:58+0300
общество
вашингтон
панама
сша
джефф безос
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ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Американская частная космическая компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin провела очередной успешный запуск суборбитального корабля New Shepard с шестью членами экипажа на борту, говорится в распространенном релизе. "Сегодня Blue Origin успешно завершила свой 12-й пилотируемый космический полет и 32-й полет по программе New Shepard", - указано в сообщении. В состав экипажа вошли два бизнесмена, учитель, рентгенолог, бывший посол Панамы в США и один представитель аэрокосмической отрасли. Отмечается, что на сегодняшний день полеты на суборбитальном корабле New Shepard совершили уже 64 человека, включая четверых, которые летали дважды. Принадлежащая основателю Amazon компания Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов.
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общество , вашингтон, панама, сша, джефф безос, blue origin, amazon
Общество , ВАШИНГТОН, ПАНАМА, США, Джефф Безос, Blue Origin, Amazon
18:58 31.05.2025
 
Blue Origin успешно запустила суборбитальный корабль New Shepard

Blue Origin успешно запустила суборбитальный корабль New Shepard с шестью членами экипажа

© AFP / Manjunath Kiran Американский предприниматель. Глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос
Американский предприниматель. Глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© AFP / Manjunath Kiran
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ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Американская частная космическая компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin провела очередной успешный запуск суборбитального корабля New Shepard с шестью членами экипажа на борту, говорится в распространенном релизе.
"Сегодня Blue Origin успешно завершила свой 12-й пилотируемый космический полет и 32-й полет по программе New Shepard", - указано в сообщении.
В состав экипажа вошли два бизнесмена, учитель, рентгенолог, бывший посол Панамы в США и один представитель аэрокосмической отрасли. Отмечается, что на сегодняшний день полеты на суборбитальном корабле New Shepard совершили уже 64 человека, включая четверых, которые летали дважды.
Принадлежащая основателю Amazon компания Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов.
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