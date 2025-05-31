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В Британии заявили о нехватке беспилотников для ведения войны

В Британии заявили о нехватке беспилотников для ведения войны - 31.05.2025, ПРАЙМ

В Британии заявили о нехватке беспилотников для ведения войны

Совокупного количества БПЛА, имеющихся в арсенале европейских стран, США и их азиатских союзников не хватит для ведения потенциальной войны, пишет британская... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T00:18+0300

2025-05-31T00:18+0300

2025-05-31T00:18+0300

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Совокупного количества БПЛА, имеющихся в арсенале европейских стран, США и их азиатских союзников не хватит для ведения потенциальной войны, пишет британская газета i со ссылкой на эксперта. Издание отмечает, что все большее беспокойство вызывает тот факт, что Британия и ее союзники не обладают достаточным потенциалом для разработки и производства "миллионов беспилотников", необходимых для ведения возможной войны. "По сравнению с нынешним уровнем производства (БПЛА - ред.) Украины и России, беспилотников европейских стран, США и азиатских союзников "недостаточно для ведения современной войны, даже если их объединить", - пишет издание со ссылкой на военного эксперта из Королевского института объединенных служб (Rusi) Боба Толлоста. Он призвал страну увеличить масштабы обучения и интеграции БПЛА в войска, а также обеспечить достаточное количество систем и компонентов от "надежных стран-союзников", а также собственного производства. Однако, по словам Толлоста, "до этого еще очень далеко". Несколько экспертов, с которыми пообщалось издание, указали на тот факт, что украинские войска, отправленные на обучение в Великобританию, теперь обучают британских военных операциям с применением БПЛА. По мнению экспертов, это является ярким доказательством того, что в вопросах искусства ведения войны НАТО все чаще приходится учиться у Украины. Издание Times 22 мая писало, что Британия планирует изменить оборонную стратегию вооруженных сил с опорой на новую формулу "20-40-40", основу которой составят БПЛА. Ранее телеканал ITV со ссылкой на источники сообщил, что британский обзор стратегический обороны (SDR) будет опубликован в июне. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

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мировая экономика, общество , москва, сша, украина, владимир путин, такер карлсон, нато