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Британия назвала Россию "непосредственной и насущной" угрозой, пишут СМИ

Британия назвала Россию "непосредственной и насущной" угрозой, пишут СМИ - 31.05.2025, ПРАЙМ

Британия назвала Россию "непосредственной и насущной" угрозой, пишут СМИ

Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной", пишет... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T04:13+0300

2025-05-31T04:13+0300

2025-05-31T04:13+0300

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной", пишет издание Guardian. Ранее телеканал ITV сообщил, что британский обзор стратегической обороны (SDR) будет опубликован в июне. Издание Times сообщало, что с опорой на обзор Великобритания планирует заменить оборонную стратегию вооруженных сил формулой "20-40-40", основу которой составят БПЛА. "Документ объемом в 130 страниц, написанный тремя советниками премьер-министра Кира Стармера, предупредит о "непосредственной и насущной" угрозе, исходящей от России", - говорится в статье. Издание отмечает, что в отчете не будет говориться о том, что Британия находится в состоянии войны с РФ из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере. В то же время Китай в обзоре будет представлен в качестве "сложного и неизменного вызова" для Великобритании, подчеркивает газета. При этом в документе, по данным газеты, военная угроза и угроза безопасности королевству будут названы самыми высокими с конца холодной войны. В посольстве России в Лондоне в пятницу заявили РИА Новости, что планы Лондона по развитию "кибероружия" угрожают милитаризацией информационного пространства с прицелом на Россию, а также косвенно подтверждают роль Британии в цифровой агрессии против РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

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технологии, мировая экономика, рф, лондон, москва, кир стармер, владимир путин, такер карлсон, нато