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В Германии легкомоторный самолет упал на жилой дом - 31.05.2025, ПРАЙМ
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В Германии легкомоторный самолет упал на жилой дом
В Германии легкомоторный самолет упал на жилой дом - 31.05.2025, ПРАЙМ
В Германии легкомоторный самолет упал на жилой дом
Два человека погибли в результате падения спортивного легкомоторного самолета на жилой дом в городе Коршенброхе на западе Германии в субботу, сообщает местная... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T15:20+0300
2025-05-31T15:20+0300
происшествия
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МОСКВА, 31 мая – ПРАЙМ. Два человека погибли в результате падения спортивного легкомоторного самолета на жилой дом в городе Коршенброхе на западе Германии в субботу, сообщает местная газета Neuss-Grevenbroicher Zeitung (NGZ) со ссылкой на полицию. "Спортивный самолет в субботу, 31 мая, упал в (районе Коршенброха – ред.) Кляйненброхе… Падение произошло около 12.30 (13.30 мск – ред.). По последним данным, два человека погибли", - говорится в материале. На месте происшествия работает пожарная служба, пишет издание. Были ли погибшие жителями дома, не уточняется.
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бизнес, общество , москва, германия
Происшествия, Бизнес, Общество , МОСКВА, ГЕРМАНИЯ
15:20 31.05.2025
 
В Германии легкомоторный самолет упал на жилой дом

NG : два человека погибли при падении легкомоторного самолета на жилой дом в Германии

© AFP / Dpa / Friso GentschПолицейский рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018
Полицейский рядом с местом, где автомобиль въехал в толпу людей в Мюнстере, Германия. 7 апреля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© AFP / Dpa / Friso Gentsch
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МОСКВА, 31 мая – ПРАЙМ. Два человека погибли в результате падения спортивного легкомоторного самолета на жилой дом в городе Коршенброхе на западе Германии в субботу, сообщает местная газета Neuss-Grevenbroicher Zeitung (NGZ) со ссылкой на полицию.
"Спортивный самолет в субботу, 31 мая, упал в (районе Коршенброха – ред.) Кляйненброхе… Падение произошло около 12.30 (13.30 мск – ред.). По последним данным, два человека погибли", - говорится в материале.
На месте происшествия работает пожарная служба, пишет издание. Были ли погибшие жителями дома, не уточняется.
 
ПроисшествияБизнесОбществоМОСКВАГЕРМАНИЯ
 
 
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