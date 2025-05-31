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В Германии легкомоторный самолет упал на жилой дом

В Германии легкомоторный самолет упал на жилой дом - 31.05.2025, ПРАЙМ

В Германии легкомоторный самолет упал на жилой дом

Два человека погибли в результате падения спортивного легкомоторного самолета на жилой дом в городе Коршенброхе на западе Германии в субботу, сообщает местная... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T15:20+0300

2025-05-31T15:20+0300

2025-05-31T15:20+0300

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МОСКВА, 31 мая – ПРАЙМ. Два человека погибли в результате падения спортивного легкомоторного самолета на жилой дом в городе Коршенброхе на западе Германии в субботу, сообщает местная газета Neuss-Grevenbroicher Zeitung (NGZ) со ссылкой на полицию. "Спортивный самолет в субботу, 31 мая, упал в (районе Коршенброха – ред.) Кляйненброхе… Падение произошло около 12.30 (13.30 мск – ред.). По последним данным, два человека погибли", - говорится в материале. На месте происшествия работает пожарная служба, пишет издание. Были ли погибшие жителями дома, не уточняется.

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бизнес, общество , москва, германия