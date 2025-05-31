https://1prime.ru/20250531/daniya-858079928.html

Посол в Дании прокомментировал возможность конфискации российских танкеров

Посол в Дании прокомментировал возможность конфискации российских танкеров - 31.05.2025, ПРАЙМ

Посол в Дании прокомментировал возможность конфискации российских танкеров

Посол РФ в Дании Владимир Барбин, комментируя обсуждение странами Балтийского моря возможной конфискации танкеров с российской нефтью, заявил, что попытки... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T13:28+0300

2025-05-31T13:28+0300

2025-05-31T13:28+0300

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Посол РФ в Дании Владимир Барбин, комментируя обсуждение странами Балтийского моря возможной конфискации танкеров с российской нефтью, заявил, что попытки пиратства в отношении этих судов будут пресекаться. По данным телеканала TV2, на следующей неделе пройдет встреча представителей стран Балтийского моря, а также Великобритании и Нидерландов, на которой будет обсуждаться возможность конфискации танкеров с российской нефтью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен в интервью телеканалу подчеркнул, что не исключает того, что датские военно-морские силы будут "останавливать" эти танкеры. "Любые начинания по нанесению ущерба интересам России встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться", - заявил Барбин, его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии. По словам посла, напряженность на Балтике создана исключительно попытками стран Евросоюза и НАТО "удушить" Россию через санкции, в том числе против танкерного флота. По мнению Барбина, сейчас Запад пытается переложить ответственность за ухудшение обстановки в регионе на Россию. "Ключ к нормализации обстановки на Балтике - отказ Запада от курса на эскалацию напряженности и подготовку к прямой конфронтации с Россией. Пока этого не произойдет, не следует ожидать спада напряженности в районе Балтийского моря, а заявления стран Евросоюза и НАТО о якобы их заботе за безопасность морской среды будут оставаться беззастенчивым лицемерием", - подчеркнул посол. В феврале европейское издание Politico сообщало, что страны Евросоюза обсуждают планы по масштабному захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией, и могут в качестве обоснования использовать международное право в области защиты экологии и борьбы с пиратством или же принять новые национальные нормативно-правовые акты.

https://1prime.ru/20250521/peskov-857788352.html

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россия, балтийское море, запад, ес, нато, мид