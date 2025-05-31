https://1prime.ru/20250531/discuss-858085382.html

Главы МИД Турции и Франции обсудили ситуацию на Украине

Главы МИД Турции и Франции обсудили ситуацию на Украине - 31.05.2025, ПРАЙМ

Главы МИД Турции и Франции обсудили ситуацию на Украине

Главы МИД Турции и Франции Хакан Фидан и Жан-Ноэль Барро провели телефонный разговор в субботу, обсудили усилия по прекращению конфликта на Украине, сообщил РИА | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T18:53+0300

2025-05-31T18:53+0300

2025-05-31T18:53+0300

политика

мировая экономика

общество

турция

франция

украина

жан-ноэль барро

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84218/58/842185847_0:0:2983:1677_1920x0_80_0_0_5644afb896c22bba14fe25e03e3671bb.jpg

АНКАРА, 31 мая - ПРАЙМ. Главы МИД Турции и Франции Хакан Фидан и Жан-Ноэль Барро провели телефонный разговор в субботу, обсудили усилия по прекращению конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. "Сегодня (31 мая - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро", - сказал собеседник агентства. В ходе разговора обсуждались "двусторонние отношения, ситуация в Палестине, события в Сирии и усилия по прекращению войны между Россией и Украиной", добавил источник.

https://1prime.ru/20250531/visit-858084867.html

турция

франция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , турция, франция, украина, жан-ноэль барро, мид