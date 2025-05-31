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Главы МИД Турции и Франции обсудили ситуацию на Украине - 31.05.2025, ПРАЙМ
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Главы МИД Турции и Франции обсудили ситуацию на Украине
Главы МИД Турции и Франции обсудили ситуацию на Украине - 31.05.2025, ПРАЙМ
Главы МИД Турции и Франции обсудили ситуацию на Украине
Главы МИД Турции и Франции Хакан Фидан и Жан-Ноэль Барро провели телефонный разговор в субботу, обсудили усилия по прекращению конфликта на Украине, сообщил РИА | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T18:53+0300
2025-05-31T18:53+0300
политика
мировая экономика
общество
турция
франция
украина
жан-ноэль барро
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АНКАРА, 31 мая - ПРАЙМ. Главы МИД Турции и Франции Хакан Фидан и Жан-Ноэль Барро провели телефонный разговор в субботу, обсудили усилия по прекращению конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. "Сегодня (31 мая - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро", - сказал собеседник агентства. В ходе разговора обсуждались "двусторонние отношения, ситуация в Палестине, события в Сирии и усилия по прекращению войны между Россией и Украиной", добавил источник.
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мировая экономика, общество , турция, франция, украина, жан-ноэль барро, мид
Политика, Мировая экономика, Общество , ТУРЦИЯ, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Жан-Ноэль Барро, МИД
18:53 31.05.2025
 
Главы МИД Турции и Франции обсудили ситуацию на Украине

Главы МИД Турции и Франции обсудили усилия по прекращению конфликта на Украине

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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АНКАРА, 31 мая - ПРАЙМ. Главы МИД Турции и Франции Хакан Фидан и Жан-Ноэль Барро провели телефонный разговор в субботу, обсудили усилия по прекращению конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Сегодня (31 мая - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро", - сказал собеседник агентства.
В ходе разговора обсуждались "двусторонние отношения, ситуация в Палестине, события в Сирии и усилия по прекращению войны между Россией и Украиной", добавил источник.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
Мерц планирует обсудить Украину на встрече с Трампом
18:15
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоТУРЦИЯФРАНЦИЯУКРАИНАЖан-Ноэль БарроМИД
 
 
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