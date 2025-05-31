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Россиян предупредили о риске дефицита наличных долларов

Россиян предупредили о риске дефицита наличных долларов - 31.05.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили о риске дефицита наличных долларов

Накануне летнего сезона в России становится сложно приобрести наличные доллары нового образца, но их можно заменить на евро, рассказал агентству "Прайм" доцент... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T02:02+0300

2025-05-31T02:02+0300

2025-05-31T02:02+0300

доллар сша

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финансы

максим чирков

туризм

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Накануне летнего сезона в России становится сложно приобрести наличные доллары нового образца, но их можно заменить на евро, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.По его словам, это связано с тем, что банки получают их через механизм параллельного импорта, а не по официальным каналам. В результате “новых” купюр, выпущенных в последние десятилетия, в оборот попадает меньше.“Со “старыми” долларами другая проблема - их далеко не везде принимают. Несколько месяцев назад в Турции ограничили приём старых банкнот, поскольку, по сообщениям прессы, было обнаружено подделок на 600 миллионов долларов”, - напомнил эксперт.Все понимают, что это может повториться где угодно. По закону долларовые купюры обязаны принимать вне зависимости от года выпуска и без всяких дисконтов, если нет серьезных повреждений. Но лишь в США, да и там такая обязанность вызывает критику граждан и бизнеса из-за риска подделок. А другие страны вольны поступать, как считают нужным.В России это остается на усмотрение банков, которые вводят комиссию при покупке новых долларов. Кроме того, они не везде есть в наличии. В качестве альтернативы для покупки валюты к лету Чирков назвал евро, который тоже является востребованной валютой и в Турции, и в других странах, куда ездят российские граждане. По крайней мере, в Москве новые банкноты евро можно приобрести без проблем."Возможности оплаты товаров и услуг за границей в любом случае будут расширяться. А те валюты, которые до сих пор почему-то считаются резервными, доллар и евро, теряют свою актуальность", - подытожил экономист.

https://1prime.ru/20250530/dollary-858031785.html

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доллар сша, евро, финансы, максим чирков, туризм