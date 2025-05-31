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Россиян предупредили о риске дефицита наличных долларов - 31.05.2025, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о риске дефицита наличных долларов
Россиян предупредили о риске дефицита наличных долларов - 31.05.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о риске дефицита наличных долларов
Накануне летнего сезона в России становится сложно приобрести наличные доллары нового образца, но их можно заменить на евро, рассказал агентству "Прайм" доцент... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T02:02+0300
2025-05-31T02:02+0300
доллар сша
евро
финансы
максим чирков
туризм
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Накануне летнего сезона в России становится сложно приобрести наличные доллары нового образца, но их можно заменить на евро, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.По его словам, это связано с тем, что банки получают их через механизм параллельного импорта, а не по официальным каналам. В результате “новых” купюр, выпущенных в последние десятилетия, в оборот попадает меньше.“Со “старыми” долларами другая проблема - их далеко не везде принимают. Несколько месяцев назад в Турции ограничили приём старых банкнот, поскольку, по сообщениям прессы, было обнаружено подделок на 600 миллионов долларов”, - напомнил эксперт.Все понимают, что это может повториться где угодно. По закону долларовые купюры обязаны принимать вне зависимости от года выпуска и без всяких дисконтов, если нет серьезных повреждений. Но лишь в США, да и там такая обязанность вызывает критику граждан и бизнеса из-за риска подделок. А другие страны вольны поступать, как считают нужным.В России это остается на усмотрение банков, которые вводят комиссию при покупке новых долларов. Кроме того, они не везде есть в наличии. В качестве альтернативы для покупки валюты к лету Чирков назвал евро, который тоже является востребованной валютой и в Турции, и в других странах, куда ездят российские граждане. По крайней мере, в Москве новые банкноты евро можно приобрести без проблем."Возможности оплаты товаров и услуг за границей в любом случае будут расширяться. А те валюты, которые до сих пор почему-то считаются резервными, доллар и евро, теряют свою актуальность", - подытожил экономист.
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доллар сша, евро, финансы, максим чирков, туризм
Доллар США, евро, Финансы, Максим Чирков, Туризм
02:02 31.05.2025
 
Россиян предупредили о риске дефицита наличных долларов

Эксперт Чирков: в случае дефицита наличных долларов туристы могут купить евро

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Накануне летнего сезона в России становится сложно приобрести наличные доллары нового образца, но их можно заменить на евро, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
Россиян научили, как отличить новые доллары от старых
Вчера, 02:02
По его словам, это связано с тем, что банки получают их через механизм параллельного импорта, а не по официальным каналам. В результате “новых” купюр, выпущенных в последние десятилетия, в оборот попадает меньше.
“Со “старыми” долларами другая проблема - их далеко не везде принимают. Несколько месяцев назад в Турции ограничили приём старых банкнот, поскольку, по сообщениям прессы, было обнаружено подделок на 600 миллионов долларов”, - напомнил эксперт.
Все понимают, что это может повториться где угодно. По закону долларовые купюры обязаны принимать вне зависимости от года выпуска и без всяких дисконтов, если нет серьезных повреждений. Но лишь в США, да и там такая обязанность вызывает критику граждан и бизнеса из-за риска подделок. А другие страны вольны поступать, как считают нужным.
В России это остается на усмотрение банков, которые вводят комиссию при покупке новых долларов. Кроме того, они не везде есть в наличии. В качестве альтернативы для покупки валюты к лету Чирков назвал евро, который тоже является востребованной валютой и в Турции, и в других странах, куда ездят российские граждане. По крайней мере, в Москве новые банкноты евро можно приобрести без проблем.
"Возможности оплаты товаров и услуг за границей в любом случае будут расширяться. А те валюты, которые до сих пор почему-то считаются резервными, доллар и евро, теряют свою актуальность", - подытожил экономист.
 
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