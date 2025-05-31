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Эрдоган пообещал обеспечить встречу России и Украины в Стамбуле - 31.05.2025, ПРАЙМ
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Эрдоган пообещал обеспечить встречу России и Украины в Стамбуле
Эрдоган пообещал обеспечить встречу России и Украины в Стамбуле - 31.05.2025, ПРАЙМ
Эрдоган пообещал обеспечить встречу России и Украины в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с болгарским коллегой Руменом Радевым заявил, что Турция работает над тем, чтобы обеспечить... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T21:48+0300
2025-05-31T21:48+0300
политика
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АНКАРА, 31 мая – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с болгарским коллегой Руменом Радевым заявил, что Турция работает над тем, чтобы обеспечить встречу РФ и Украины в Стамбуле ради мира в регионе. Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с президентом Болгарии, сообщила канцелярия турецкого лидера. "Продолжаются усилия по прекращению войны между Украиной и Россией... Турция работает над тем, чтобы собрать стороны вместе в Стамбуле для обеспечения мира в регионе", - приводит канцелярия слова президента Турции. Как отмечается в сообщении, в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения Турции и Болгарии, региональные и глобальные вопросы. "Президент Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Болгарией развиваются благодаря важным шагам, предпринятым в каждой области, и что в настоящее время прилагаются усилия для развития сотрудничества в области оборонной промышленности и энергетики", - сообщила канцелярия. В ходе встречи Эрдоган поздравил Радева с наступающим днем рождения. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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россия, мировая экономика, украина, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир мединский, сергей лавров, оон
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, Стамбул, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Мединский, Сергей Лавров, ООН
21:48 31.05.2025
 
Эрдоган пообещал обеспечить встречу России и Украины в Стамбуле

Эрдоган: Турция работает над тем, чтобы обеспечить встречу России и Украины в Стамбуле

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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АНКАРА, 31 мая – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с болгарским коллегой Руменом Радевым заявил, что Турция работает над тем, чтобы обеспечить встречу РФ и Украины в Стамбуле ради мира в регионе.
Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с президентом Болгарии, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Продолжаются усилия по прекращению войны между Украиной и Россией... Турция работает над тем, чтобы собрать стороны вместе в Стамбуле для обеспечения мира в регионе", - приводит канцелярия слова президента Турции.
Как отмечается в сообщении, в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения Турции и Болгарии, региональные и глобальные вопросы.
"Президент Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Болгарией развиваются благодаря важным шагам, предпринятым в каждой области, и что в настоящее время прилагаются усилия для развития сотрудничества в области оборонной промышленности и энергетики", - сообщила канцелярия.
В ходе встречи Эрдоган поздравил Радева с наступающим днем рождения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Госдепартамент США - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
Госдеп назвал условия урегулирования на Украине
20:02
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАСтамбулТУРЦИЯРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир МединскийСергей ЛавровООН
 
 
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