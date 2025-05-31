https://1prime.ru/20250531/es-858078010.html

"Кто жестче": СМИ раскрыли подлый план лидеров ЕС против России

"Кто жестче": СМИ раскрыли подлый план лидеров ЕС против России - 31.05.2025, ПРАЙМ

"Кто жестче": СМИ раскрыли подлый план лидеров ЕС против России

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности отправки дальнобойных ракет Taurus Украине подчеркивает, что европейские лидеры активно соревнуются... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T11:30+0300

2025-05-31T11:30+0300

2025-05-31T11:30+0300

политика

германия

украина

фридрих мерц

эммануэль макрон

кир стармер

ес

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности отправки дальнобойных ракет Taurus Украине подчеркивает, что европейские лидеры активно соревнуются друг с другом в антироссийской риторике. Об этом пишет портал Strategic Culture."Глупый канцлер на самом деле показывает, насколько слабы европейские лидеры. Мерц пытается соревноваться с французом Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером в жалком соревновании, кто может быть жестче против России", — сказано в материале.Автор статьи подчеркивает, что именно европейские страны делают все возможное для разрушения мирного процесса в конфликте на Украине. Им необходимо поддерживать свой имидж на фоне неудач внутренней политики, что также указывает на их неэффективность.В материале отмечается, что "изнеженные" европейские элиты рискуют разжечь мировую ядерную войну своими безумными играми. Несмотря на огромные риски и фарс, разыгрываемый политиками в ЕС, Мерц готов продолжать провокации, которые могут помешать дальнейшим переговорам."У Мерца <...> есть дополнительный фетиш. Как и у его нацистского деда, краснорубашечника, мэра Брилона, который переименовал улицы в честь Гитлера и Геринга, герр Мерц унаследовал одержимость победить Россию", — пишет Strategic Culture.В среду канцлер Германии подтвердил поддержку Украины в разработке дальнобойного оружия, добавив, что детали пока не будут раскрыты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления Мерца о дальнобойном оружии мешают мирному процессу по Украине и способствуют продолжению конфликта.

https://1prime.ru/20250529/merts--858016100.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, украина, фридрих мерц, эммануэль макрон, кир стармер, ес, всу