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"Кто жестче": СМИ раскрыли подлый план лидеров ЕС против России - 31.05.2025, ПРАЙМ
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"Кто жестче": СМИ раскрыли подлый план лидеров ЕС против России
"Кто жестче": СМИ раскрыли подлый план лидеров ЕС против России - 31.05.2025, ПРАЙМ
"Кто жестче": СМИ раскрыли подлый план лидеров ЕС против России
Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности отправки дальнобойных ракет Taurus Украине подчеркивает, что европейские лидеры активно соревнуются... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T11:30+0300
2025-05-31T11:30+0300
политика
германия
украина
фридрих мерц
эммануэль макрон
кир стармер
ес
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности отправки дальнобойных ракет Taurus Украине подчеркивает, что европейские лидеры активно соревнуются друг с другом в антироссийской риторике. Об этом пишет портал Strategic Culture."Глупый канцлер на самом деле показывает, насколько слабы европейские лидеры. Мерц пытается соревноваться с французом Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером в жалком соревновании, кто может быть жестче против России", — сказано в материале.Автор статьи подчеркивает, что именно европейские страны делают все возможное для разрушения мирного процесса в конфликте на Украине. Им необходимо поддерживать свой имидж на фоне неудач внутренней политики, что также указывает на их неэффективность.В материале отмечается, что "изнеженные" европейские элиты рискуют разжечь мировую ядерную войну своими безумными играми. Несмотря на огромные риски и фарс, разыгрываемый политиками в ЕС, Мерц готов продолжать провокации, которые могут помешать дальнейшим переговорам."У Мерца &lt;...&gt; есть дополнительный фетиш. Как и у его нацистского деда, краснорубашечника, мэра Брилона, который переименовал улицы в честь Гитлера и Геринга, герр Мерц унаследовал одержимость победить Россию", — пишет Strategic Culture.В среду канцлер Германии подтвердил поддержку Украины в разработке дальнобойного оружия, добавив, что детали пока не будут раскрыты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления Мерца о дальнобойном оружии мешают мирному процессу по Украине и способствуют продолжению конфликта.
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германия, украина, фридрих мерц, эммануэль макрон, кир стармер, ес, всу
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, ЕС, ВСУ
11:30 31.05.2025
 
"Кто жестче": СМИ раскрыли подлый план лидеров ЕС против России

SC: лидеры ЕС соревнуются друг с другом в антироссийской риторике

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности отправки дальнобойных ракет Taurus Украине подчеркивает, что европейские лидеры активно соревнуются друг с другом в антироссийской риторике. Об этом пишет портал Strategic Culture.
"Глупый канцлер на самом деле показывает, насколько слабы европейские лидеры. Мерц пытается соревноваться с французом Эммануэлем Макроном и британским премьер-министром Киром Стармером в жалком соревновании, кто может быть жестче против России", — сказано в материале.
Автор статьи подчеркивает, что именно европейские страны делают все возможное для разрушения мирного процесса в конфликте на Украине. Им необходимо поддерживать свой имидж на фоне неудач внутренней политики, что также указывает на их неэффективность.
В материале отмечается, что "изнеженные" европейские элиты рискуют разжечь мировую ядерную войну своими безумными играми. Несмотря на огромные риски и фарс, разыгрываемый политиками в ЕС, Мерц готов продолжать провокации, которые могут помешать дальнейшим переговорам.
"У Мерца <...> есть дополнительный фетиш. Как и у его нацистского деда, краснорубашечника, мэра Брилона, который переименовал улицы в честь Гитлера и Геринга, герр Мерц унаследовал одержимость победить Россию", — пишет Strategic Culture.
В среду канцлер Германии подтвердил поддержку Украины в разработке дальнобойного оружия, добавив, что детали пока не будут раскрыты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления Мерца о дальнобойном оружии мешают мирному процессу по Украине и способствуют продолжению конфликта.
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ПолитикаГЕРМАНИЯУКРАИНАФридрих МерцЭммануэль МакронКир СтармерЕСВСУ
 
 
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