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Минобрнауки усилило контроль за экзаменом по русскому для иностранцев - 31.05.2025, ПРАЙМ
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Минобрнауки усилило контроль за экзаменом по русскому для иностранцев
Минобрнауки усилило контроль за экзаменом по русскому для иностранцев - 31.05.2025, ПРАЙМ
Минобрнауки усилило контроль за экзаменом по русскому для иностранцев
Минобрнауки РФ проводит системную работу по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому для иностранных граждан, сообщается в официальном... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T18:32+0300
2025-05-31T18:32+0300
общество
россия
москва
рф
минобрнауки
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ проводит системную работу по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому для иностранных граждан, сообщается в официальном Telegram-канале министерства. "Минобрнауки России проводит системную работу по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что правительство России утвердило изменения, предложенные Рособрнадзором, в процедуре проведения экзамена. Предусмотрено ежемесячное обновление экзаменационных вариантов по русскому языку, а также отказ от размещения заданий тестирования в открытом доступе. "Данные изменения помогут усилить контроль за качеством и добросовестностью процедуры проведения экзамена", - отметили в министерстве. Иностранные граждане, планирующие осуществлять трудовую деятельность в России, обязаны подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства. Сдать соответствующий экзамен можно во всех регионах страны на площадке одного из 92 уполномоченных государственных учреждений, перечень которых утвержден правительством России.
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общество , россия, москва, рф, минобрнауки
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Минобрнауки
18:32 31.05.2025
 
Минобрнауки усилило контроль за экзаменом по русскому для иностранцев

Минобрнауки усилило контроль за качеством проведения экзамена по русскому для иностранцев

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанк" Иностранные рабочие во время проведения рейда по выявлению нелегальных мигрантов
 Иностранные рабочие во время проведения рейда по выявлению нелегальных мигрантов - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ проводит системную работу по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому для иностранных граждан, сообщается в официальном Telegram-канале министерства.
"Минобрнауки России проводит системную работу по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что правительство России утвердило изменения, предложенные Рособрнадзором, в процедуре проведения экзамена.
Предусмотрено ежемесячное обновление экзаменационных вариантов по русскому языку, а также отказ от размещения заданий тестирования в открытом доступе.
"Данные изменения помогут усилить контроль за качеством и добросовестностью процедуры проведения экзамена", - отметили в министерстве.
Иностранные граждане, планирующие осуществлять трудовую деятельность в России, обязаны подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства.
Сдать соответствующий экзамен можно во всех регионах страны на площадке одного из 92 уполномоченных государственных учреждений, перечень которых утвержден правительством России.
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ОбществоРОССИЯМОСКВАРФМинобрнауки
 
 
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