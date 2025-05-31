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Минобрнауки усилило контроль за экзаменом по русскому для иностранцев

Минобрнауки усилило контроль за экзаменом по русскому для иностранцев - 31.05.2025, ПРАЙМ

Минобрнауки усилило контроль за экзаменом по русскому для иностранцев

Минобрнауки РФ проводит системную работу по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому для иностранных граждан, сообщается в официальном... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T18:32+0300

2025-05-31T18:32+0300

2025-05-31T18:32+0300

общество

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минобрнауки

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ проводит системную работу по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому для иностранных граждан, сообщается в официальном Telegram-канале министерства. "Минобрнауки России проводит системную работу по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что правительство России утвердило изменения, предложенные Рособрнадзором, в процедуре проведения экзамена. Предусмотрено ежемесячное обновление экзаменационных вариантов по русскому языку, а также отказ от размещения заданий тестирования в открытом доступе. "Данные изменения помогут усилить контроль за качеством и добросовестностью процедуры проведения экзамена", - отметили в министерстве. Иностранные граждане, планирующие осуществлять трудовую деятельность в России, обязаны подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства. Сдать соответствующий экзамен можно во всех регионах страны на площадке одного из 92 уполномоченных государственных учреждений, перечень которых утвержден правительством России.

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общество , россия, москва, рф, минобрнауки