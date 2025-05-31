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"Это ключ". В Германии сделали неожиданное заявление по России - 31.05.2025, ПРАЙМ
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"Это ключ". В Германии сделали неожиданное заявление по России
"Это ключ". В Германии сделали неожиданное заявление по России - 31.05.2025, ПРАЙМ
"Это ключ". В Германии сделали неожиданное заявление по России
Признание интересов безопасности России станет важным шагом к урегулированию боевых действий на Украине, считает бывший депутат бундестага от партии "Союз Сары... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T08:47+0300
2025-05-31T08:49+0300
политика
украина
москва
германия
кит келлог
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Признание интересов безопасности России станет важным шагом к урегулированию боевых действий на Украине, считает бывший депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен."Отказ американской администрации от присоединения Украины в НАТО и признание интересов безопасности России — это ключ к возможному прекращению этого чудовищного конфликта", — написала она в соцсети Х.В пятницу спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC отметил, что НАТО может рассмотреть возможность прекращения своего расширения в сторону границ России.Москва в последние годы фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, при этом называя это стратегией сдерживания агрессии. Россия неоднократно выражала свою озабоченность по поводу наращивания военных сил блока в Европе.В МИД России заявили о готовности к диалогу с НАТО, однако подчеркивается, что такой диалог должен происходить на равноправной основе, при этом страны Запада должны отказаться от милитаризации континента.
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украина, москва, германия, кит келлог, нато, мид
Политика, УКРАИНА, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, Кит Келлог, НАТО, МИД
08:47 31.05.2025 (обновлено: 08:49 31.05.2025)
 
"Это ключ". В Германии сделали неожиданное заявление по России

Дагделен: признание интересов России может помочь в разрешении конфликта на Украине

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© fotolia.com / Bernd Leitner
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Признание интересов безопасности России станет важным шагом к урегулированию боевых действий на Украине, считает бывший депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен.
"Отказ американской администрации от присоединения Украины в НАТО и признание интересов безопасности России — это ключ к возможному прекращению этого чудовищного конфликта", — написала она в соцсети Х.
В пятницу спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC отметил, что НАТО может рассмотреть возможность прекращения своего расширения в сторону границ России.
Москва в последние годы фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, при этом называя это стратегией сдерживания агрессии. Россия неоднократно выражала свою озабоченность по поводу наращивания военных сил блока в Европе.
В МИД России заявили о готовности к диалогу с НАТО, однако подчеркивается, что такой диалог должен происходить на равноправной основе, при этом страны Запада должны отказаться от милитаризации континента.
Американский флаг, Вашингтон, США
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ПолитикаУКРАИНАМОСКВАГЕРМАНИЯКит КеллогНАТОМИД
 
 
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