https://1prime.ru/20250531/frg-858075832.html
"Это ключ". В Германии сделали неожиданное заявление по России
"Это ключ". В Германии сделали неожиданное заявление по России - 31.05.2025, ПРАЙМ
"Это ключ". В Германии сделали неожиданное заявление по России
Признание интересов безопасности России станет важным шагом к урегулированию боевых действий на Украине, считает бывший депутат бундестага от партии "Союз Сары... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T08:47+0300
2025-05-31T08:47+0300
2025-05-31T08:49+0300
политика
украина
москва
германия
кит келлог
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_2f7f10f37579fe07ce0615d02a7a97ae.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Признание интересов безопасности России станет важным шагом к урегулированию боевых действий на Украине, считает бывший депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен."Отказ американской администрации от присоединения Украины в НАТО и признание интересов безопасности России — это ключ к возможному прекращению этого чудовищного конфликта", — написала она в соцсети Х.В пятницу спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC отметил, что НАТО может рассмотреть возможность прекращения своего расширения в сторону границ России.Москва в последние годы фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, при этом называя это стратегией сдерживания агрессии. Россия неоднократно выражала свою озабоченность по поводу наращивания военных сил блока в Европе.В МИД России заявили о готовности к диалогу с НАТО, однако подчеркивается, что такой диалог должен происходить на равноправной основе, при этом страны Запада должны отказаться от милитаризации континента.
https://1prime.ru/20250531/ukraina-858075698.html
украина
москва
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_3b0bee51fb018324f110be8023ba10fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, москва, германия, кит келлог, нато, мид
Политика, УКРАИНА, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, Кит Келлог, НАТО, МИД
"Это ключ". В Германии сделали неожиданное заявление по России
Дагделен: признание интересов России может помочь в разрешении конфликта на Украине
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Признание интересов безопасности России станет важным шагом к урегулированию боевых действий на Украине, считает бывший депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен.
"Отказ американской администрации от присоединения Украины в НАТО и признание интересов безопасности России — это ключ к возможному прекращению этого чудовищного конфликта", — написала она в соцсети Х
.
В пятницу спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC отметил, что НАТО может рассмотреть возможность прекращения своего расширения в сторону границ России.
Москва в последние годы фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, при этом называя это стратегией сдерживания агрессии. Россия неоднократно выражала свою озабоченность по поводу наращивания военных сил блока в Европе.
В МИД России заявили о готовности к диалогу с НАТО, однако подчеркивается, что такой диалог должен происходить на равноправной основе, при этом страны Запада должны отказаться от милитаризации континента.
"Игра окончена". В США сообщили Киеву плохие новости