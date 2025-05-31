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СМИ: Германия впервые со времен нацизма развернет свои войска за границей

СМИ: Германия впервые со времен нацизма развернет свои войска за границей - 31.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Германия впервые со времен нацизма развернет свои войска за границей

Германия впервые со времен нацистской эпохи отправила свои вооруженные подразделения для базирования в другой стране. Об этом сообщает Military Watch Magazine. | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T13:07+0300

2025-05-31T13:07+0300

2025-05-31T13:07+0300

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Германия впервые со времен нацистской эпохи отправила свои вооруженные подразделения для базирования в другой стране. Об этом сообщает Military Watch Magazine."Немецкая армия начала первое постоянное развертывание своих подразделений на иностранной территории со времен нацисткой Германии, сформировав новую 45-ю танковую бригаду, расположенную в Вильнюсе", — сказано в материале.Журналисты также отметили существующие проблемы с подготовкой военнослужащих в Бундесвере и неудовлетворительные результаты использования немецкой техники в украинском конфликте.В декабре 2023 года министры обороны Литвы и Германии, Арвидас Анушаускас и Борис Писториус, подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027 году. Начало переброски основных соединений состоялось в этом году, а к 2027 году бригада должна достичь полной оперативной готовности на полигоне Руднинкай.Ожидается, что в Литву прибудут около пяти тысяч немецких военнослужащих вместе с семьями. По информации Министерства обороны Литвы, Германия планирует разместить тяжелую бригаду, состоящую из трех маневренных батальонов и необходимых подразделений боевой поддержки и снабжения.

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германия, литва, бундесвер, россия