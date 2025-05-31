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В ГД предложили освободить часть мигрантов от экзамена по русскому языку

В ГД предложили освободить часть мигрантов от экзамена по русскому языку - 31.05.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили освободить часть мигрантов от экзамена по русскому языку

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T15:02+0300

2025-05-31T15:02+0300

2025-05-31T15:44+0300

общество

бизнес

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госдума

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты, документ доступен в думской электронной базе. "От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу освобождаются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ в соответствии с пунктом 3 статьи 181 настоящего Федерального закона", - сказано в проекте федерального закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предусматриваемая законопроектом мера, позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов. Также в целях обеспечения постепенной, более последовательной языковой адаптации в России предусматривается увеличение срока предоставления документа, подтверждающего владение русским языком, квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда.

https://1prime.ru/20250505/gosduma-857272194.html

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общество , бизнес, рф, госдума