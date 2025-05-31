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Госдеп назвал условия урегулирования на Украине
Госдеп назвал условия урегулирования на Украине - 31.05.2025, ПРАЙМ
Госдеп назвал условия урегулирования на Украине
У Вашингтона есть свои требования по урегулированию конфликта на Украине, но решения должны принимать Москва и Киев. Об этом сообщила официальный представитель... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T20:02+0300
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ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. У Вашингтона есть свои требования по урегулированию конфликта на Украине, но решения должны принимать Москва и Киев. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News. "В рамках переговоров, которые я не могу комментировать, или в любых дипломатических подходах, президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) очень публично заявляет, что он чувствует. <…> Но это уже должно быть между сторонами — между Украиной и Россией. Мы посадили людей за стол переговоров. Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них", — сказала спикер ведомства.Брюс добавила, что у США есть "стандарты и ориентиры" того, что должно произойти, но переговоры не должны затягиваться на месяцы и годы."Есть момент, когда вам нужно достичь цели, особенно если каждый день имеет значение", — подчеркнула она.Президент США Дональд Трамп по-прежнему надеется на завершение конфликта на Украине и остается оптимистом, заключила Брюс.
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Госдеп назвал условия урегулирования на Украине
Госдеп: решения по Украине должны приниматься Москвой и Киевом за столом переговоров
ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. У Вашингтона есть свои требования по урегулированию конфликта на Украине, но решения должны принимать Москва и Киев. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.
"В рамках переговоров, которые я не могу комментировать, или в любых дипломатических подходах, президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) очень публично заявляет, что он чувствует. <…> Но это уже должно быть между сторонами — между Украиной и Россией. Мы посадили людей за стол переговоров. Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них", — сказала спикер ведомства.
Брюс добавила, что у США есть "стандарты и ориентиры" того, что должно произойти, но переговоры не должны затягиваться на месяцы и годы.
"Есть момент, когда вам нужно достичь цели, особенно если каждый день имеет значение", — подчеркнула она.
Президент США Дональд Трамп по-прежнему надеется на завершение конфликта на Украине и остается оптимистом, заключила Брюс.
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