Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдеп назвал условия урегулирования на Украине - 31.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250531/gosdep-858086339.html
Госдеп назвал условия урегулирования на Украине
Госдеп назвал условия урегулирования на Украине - 31.05.2025, ПРАЙМ
Госдеп назвал условия урегулирования на Украине
У Вашингтона есть свои требования по урегулированию конфликта на Украине, но решения должны принимать Москва и Киев. Об этом сообщила официальный представитель... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T20:02+0300
2025-05-31T20:02+0300
политика
россия
мировая экономика
украина
москва
киев
дональд трамп
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/82126/35/821263509_0:242:3561:2245_1920x0_80_0_0_7dab5dfae4a95da12c368c6d5cf97acd.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. У Вашингтона есть свои требования по урегулированию конфликта на Украине, но решения должны принимать Москва и Киев. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News. "В рамках переговоров, которые я не могу комментировать, или в любых дипломатических подходах, президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) очень публично заявляет, что он чувствует. &lt;…&gt; Но это уже должно быть между сторонами — между Украиной и Россией. Мы посадили людей за стол переговоров. Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них", — сказала спикер ведомства.Брюс добавила, что у США есть "стандарты и ориентиры" того, что должно произойти, но переговоры не должны затягиваться на месяцы и годы."Есть момент, когда вам нужно достичь цели, особенно если каждый день имеет значение", — подчеркнула она.Президент США Дональд Трамп по-прежнему надеется на завершение конфликта на Украине и остается оптимистом, заключила Брюс.
https://1prime.ru/20250531/kallas-858079702.html
украина
москва
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82126/35/821263509_124:0:3437:2485_1920x0_80_0_0_6127c25494eea88156bb4add31c3542f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, украина, москва, киев, дональд трамп, fox news
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА, Киев, Дональд Трамп, Fox News
20:02 31.05.2025
 
Госдеп назвал условия урегулирования на Украине

Госдеп: решения по Украине должны приниматься Москвой и Киевом за столом переговоров

© РИА НовостиГосдепартамент США
Госдепартамент США - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. У Вашингтона есть свои требования по урегулированию конфликта на Украине, но решения должны принимать Москва и Киев. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.
"В рамках переговоров, которые я не могу комментировать, или в любых дипломатических подходах, президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) очень публично заявляет, что он чувствует. <…> Но это уже должно быть между сторонами — между Украиной и Россией. Мы посадили людей за стол переговоров. Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них", — сказала спикер ведомства.
Брюс добавила, что у США есть "стандарты и ориентиры" того, что должно произойти, но переговоры не должны затягиваться на месяцы и годы.
"Есть момент, когда вам нужно достичь цели, особенно если каждый день имеет значение", — подчеркнула она.
Президент США Дональд Трамп по-прежнему надеется на завершение конфликта на Украине и остается оптимистом, заключила Брюс.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
ЕС ждет от США новых "сильных" санкций против России, заявила Каллас
13:18
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАМОСКВАКиевДональд ТрампFox News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала