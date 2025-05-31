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Алексей Алексеевич Громов. Биографическая справка
Алексей Алексеевич Громов. Биографическая справка - 31.05.2025, ПРАЙМ
Алексей Алексеевич Громов. Биографическая справка
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов отмечает в субботу 65-летие. | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T00:36+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов отмечает в субботу 65-летие.
Ниже приводится биографическая справка.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая 1960 года в городе Загорске (ныне - Сергиев Посад) Московской области.
В 1982 году окончил исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова (кафедра южных и западных славян).
После окончания университета в 1982-1996 годах работал в МИД СССР, МИД РФ.
С 1982 по 1985 год был секретарем генерального консульства СССР в Карловых Варах в Чехословакии.
С 1985 года по 1988 год был атташе посольства СССР в Праге.
С 1988 по 1991 год – третий, второй секретарь секретариата заместителя министра иностранных дел СССР.
С 1991 года по 1992 год Алексей Громов работал первым секретарем общего секретариата МИД СССР, МИД РФ.
В 1992-1993 годах – консул генерального консульства РФ в Братиславе (Словакия).
В 1993-1996 годах был советником посольства РФ в Братиславе.
С ноября 1996 года Алексей Громов занимал пост руководителя пресс-службы президента РФ.
В марте 1998 года был назначен начальником управления пресс-службы президента Российской Федерации.
4 июня 2000 года Алексей Громов был назначен пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина. 26 марта 2004 года был переназначен в этой должности.
С 12 мая 2008 года – заместитель руководителя администрации президента РФ.
21 мая 2012 года был назначен первым заместителем руководителя администрации президента РФ. 13 июня 2018 года был переназначен в должности.
14 мая 2024 года президент России Владимир Путин вновь переназначил Алексея Громова на должность первого заместителя руководителя администрации президента РФ.
Член попечительского совета Русского географического общества.
Действительный государственный советник РФ I класса (1997).
Отмечен благодарностями президента РФ (1998).
Владеет чешским, словацким и английским языками.
Алексей Громов женат, у него двое сыновей.
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Алексей Алексеевич Громов. Биографическая справка
Алексей Алексеевич Громов. Биографическая справка
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов отмечает в субботу 65-летие.
Ниже приводится биографическая справка.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая 1960 года в городе Загорске (ныне - Сергиев Посад) Московской области.
В 1982 году окончил исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова (кафедра южных и западных славян).
После окончания университета в 1982-1996 годах работал в МИД СССР, МИД РФ.
С 1982 по 1985 год был секретарем генерального консульства СССР в Карловых Варах в Чехословакии.
С 1985 года по 1988 год был атташе посольства СССР в Праге.
С 1988 по 1991 год – третий, второй секретарь секретариата заместителя министра иностранных дел СССР.
С 1991 года по 1992 год Алексей Громов работал первым секретарем общего секретариата МИД СССР, МИД РФ.
В 1992-1993 годах – консул генерального консульства РФ в Братиславе (Словакия).
В 1993-1996 годах был советником посольства РФ в Братиславе.
С ноября 1996 года Алексей Громов занимал пост руководителя пресс-службы президента РФ.
В марте 1998 года был назначен начальником управления пресс-службы президента Российской Федерации.
4 июня 2000 года Алексей Громов был назначен пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина. 26 марта 2004 года был переназначен в этой должности.
С 12 мая 2008 года – заместитель руководителя администрации президента РФ.
21 мая 2012 года был назначен первым заместителем руководителя администрации президента РФ. 13 июня 2018 года был переназначен в должности.
14 мая 2024 года президент России Владимир Путин вновь переназначил Алексея Громова на должность первого заместителя руководителя администрации президента РФ.
Член попечительского совета Русского географического общества.
Действительный государственный советник РФ I класса (1997).
Отмечен благодарностями президента РФ (1998).
Владеет чешским, словацким и английским языками.
Алексей Громов женат, у него двое сыновей.