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Алексей Алексеевич Громов. Биографическая справка

Алексей Алексеевич Громов. Биографическая справка - 31.05.2025, ПРАЙМ

Алексей Алексеевич Громов. Биографическая справка

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов отмечает в субботу 65-летие. | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T00:36+0300

2025-05-31T00:36+0300

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов отмечает в субботу 65-летие. Ниже приводится биографическая справка. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая 1960 года в городе Загорске (ныне - Сергиев Посад) Московской области. В 1982 году окончил исторический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова (кафедра южных и западных славян). После окончания университета в 1982-1996 годах работал в МИД СССР, МИД РФ. С 1982 по 1985 год был секретарем генерального консульства СССР в Карловых Варах в Чехословакии. С 1985 года по 1988 год был атташе посольства СССР в Праге. С 1988 по 1991 год – третий, второй секретарь секретариата заместителя министра иностранных дел СССР. С 1991 года по 1992 год Алексей Громов работал первым секретарем общего секретариата МИД СССР, МИД РФ. В 1992-1993 годах – консул генерального консульства РФ в Братиславе (Словакия). В 1993-1996 годах был советником посольства РФ в Братиславе. С ноября 1996 года Алексей Громов занимал пост руководителя пресс-службы президента РФ. В марте 1998 года был назначен начальником управления пресс-службы президента Российской Федерации. 4 июня 2000 года Алексей Громов был назначен пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина. 26 марта 2004 года был переназначен в этой должности. С 12 мая 2008 года – заместитель руководителя администрации президента РФ. 21 мая 2012 года был назначен первым заместителем руководителя администрации президента РФ. 13 июня 2018 года был переназначен в должности. 14 мая 2024 года президент России Владимир Путин вновь переназначил Алексея Громова на должность первого заместителя руководителя администрации президента РФ. Член попечительского совета Русского географического общества. Действительный государственный советник РФ I класса (1997). Отмечен благодарностями президента РФ (1998). Владеет чешским, словацким и английским языками. Алексей Громов женат, у него двое сыновей.

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