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ХАМАС опровергло сообщения об отказе от плана Уиткоффа по перемирию в Газе - 31.05.2025, ПРАЙМ
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ХАМАС опровергло сообщения об отказе от плана Уиткоффа по перемирию в Газе
ХАМАС опровергло сообщения об отказе от плана Уиткоффа по перемирию в Газе - 31.05.2025, ПРАЙМ
ХАМАС опровергло сообщения об отказе от плана Уиткоффа по перемирию в Газе
ХАМАС отвергает заявления о том, что движение не приняло последний вариант схемы американского посланника Стива Уиткоффа по перемирию в секторе Газа и... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T23:51+0300
2025-05-31T23:51+0300
политика
общество
газа
израиль
сша
стив уиткофф
биньямин нетаньяху
дональд трамп
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. ХАМАС отвергает заявления о том, что движение не приняло последний вариант схемы американского посланника Стива Уиткоффа по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников, передает Рейтер со ссылкой на члена политбюро движения Басема Наима. "ХАМАС заявило, что не отклоняло предложение о прекращении огня, представленное спецпредставителем президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом", - отмечает агентство со ссылкой на Наима. По словам агентства, Наим заявил, что ответ Израиля на предложение Уиткоффа был "несовместим" с тем, на что согласилось движение. Член политбюро добавил агентству, что позиция Уиткоффа по отношению к ХАМАС была "несправедлива" и продемонстрировала "полную предвзятость" по отношению к Израилю. Ранее в субботу Уиткофф заявил, что ответ ХАМАС на предложение США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и отбрасывает стороны переговоров назад. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху также подтвердила, что палестинское движение ХАМАС не приняло последний вариант схемы американского посланника Стива Уиткоффа по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников. На этой неделе израильские СМИ обнародовали новое предложение Уиткоффа по урегулированию в секторе Газа, которое в том числе предусматривает 60-дневное прекращение огня, а также освобождение 10 живых заложников и возвращение 18 тел погибших заложников в два этапа в течение первой недели реализации сделки. Израиль взамен должен выпустить из тюрем порядка 1,5 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. В течение 60-дневного режима временного прекращения огня Израиль и палестинское движение ХАМАС будут вести переговоры через посредников об условиях окончательного прекращения войны. Согласно плану, в случае провала этих переговоров Израиль смог бы вернуться к боевым действиям в палестинском анклаве. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Армия обороны Израиля 18 мая на фоне тупика в переговорах через посредников приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. По словам военных, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
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общество , газа, израиль, сша, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, дональд трамп
Политика, Общество , Газа, ИЗРАИЛЬ, США, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
23:51 31.05.2025
 
ХАМАС опровергло сообщения об отказе от плана Уиткоффа по перемирию в Газе

ХАМАС отвергает заявления о том, что не приняло последний вариант схемы Уиткоффа

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкВооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. ХАМАС отвергает заявления о том, что движение не приняло последний вариант схемы американского посланника Стива Уиткоффа по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников, передает Рейтер со ссылкой на члена политбюро движения Басема Наима.
"ХАМАС заявило, что не отклоняло предложение о прекращении огня, представленное спецпредставителем президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом", - отмечает агентство со ссылкой на Наима.
По словам агентства, Наим заявил, что ответ Израиля на предложение Уиткоффа был "несовместим" с тем, на что согласилось движение. Член политбюро добавил агентству, что позиция Уиткоффа по отношению к ХАМАС была "несправедлива" и продемонстрировала "полную предвзятость" по отношению к Израилю.
Ранее в субботу Уиткофф заявил, что ответ ХАМАС на предложение США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и отбрасывает стороны переговоров назад. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху также подтвердила, что палестинское движение ХАМАС не приняло последний вариант схемы американского посланника Стива Уиткоффа по перемирию в секторе Газа и освобождению заложников.
На этой неделе израильские СМИ обнародовали новое предложение Уиткоффа по урегулированию в секторе Газа, которое в том числе предусматривает 60-дневное прекращение огня, а также освобождение 10 живых заложников и возвращение 18 тел погибших заложников в два этапа в течение первой недели реализации сделки. Израиль взамен должен выпустить из тюрем порядка 1,5 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм.
В течение 60-дневного режима временного прекращения огня Израиль и палестинское движение ХАМАС будут вести переговоры через посредников об условиях окончательного прекращения войны. Согласно плану, в случае провала этих переговоров Израиль смог бы вернуться к боевым действиям в палестинском анклаве.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
Армия обороны Израиля 18 мая на фоне тупика в переговорах через посредников приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. По словам военных, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
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ПолитикаОбществоГазаИЗРАИЛЬСШАСтив УиткоффБиньямин НетаньяхуДональд Трамп
 
 
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