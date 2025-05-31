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СМИ: американские университеты хотят избежать участи Гарварда

СМИ: американские университеты хотят избежать участи Гарварда - 31.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: американские университеты хотят избежать участи Гарварда

Руководители американских университетов и колледжей ведут частные переговоры с Белым домом в надежде избежать участи Гарварда, которого администрация президента | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T21:43+0300

2025-05-31T21:43+0300

2025-05-31T21:43+0300

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ВАШИНГТОН, 31 мая - ПРАЙМ. Руководители американских университетов и колледжей ведут частные переговоры с Белым домом в надежде избежать участи Гарварда, которого администрация президента США Дональда Трампа лишила грантов и запретила принимать иностранных студентов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. "По словам человека, знакомого с ситуацией, руководители колледжей и университетов ведут частные переговоры с заместителем главного помощника Трампа Стивена Миллера в надежде избежать столь же агрессивных нападок, как на Гарвардский университет", - говорится в публикации на сайте телеканала. По словам собеседника издания, руководители американских учебных заведений в последние недели встречались со старшим политическим стратегом Белого дома Мэй Мейлман, которая вплотную работает с Миллером, занимающим пост замглавы аппарата американской администрации. Отмечается, что именно Миллер стал "архитектором" стратегии Вашингтона, направленной против тех университетов и колледжей США, которые по мнению властей недостаточно эффективно борются с проявлениями антисемитизма. "Как заявил представитель Белого дома, администрация передает лидерам (учебных заведений - ред.), что "деньги просто не могут и не будут течь также беспрепятственно, как это было раньше, и что университеты являются инкубаторами дискриминации, и налогоплательщики не могут это поддерживать", - указано в публикации. Администрация Трампа ранее лишила Гарвард грантов более чем на 2 миллиарда долларов, затем запретила принимать иностранных студентов, а нынешних потребовала перевести. Трамп заявил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов - иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. Американцам отказывают в пользу приезжих студентов, заявил Трамп и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования.

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общество , мировая экономика, вашингтон, сша, дональд трамп, cnn, гарвардский университет