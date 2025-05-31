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Синоптик предупредил о волнах потепления в Центральной России
Синоптик предупредил о волнах потепления в Центральной России - 31.05.2025, ПРАЙМ
Синоптик предупредил о волнах потепления в Центральной России
Волны потепления ожидаются в Центральной России в середине и в конце июня, показания термометров превысят на 1-2 градуса превысят многолетние значения, сообщил... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T17:56+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Волны потепления ожидаются в Центральной России в середине и в конце июня, показания термометров превысят на 1-2 градуса превысят многолетние значения, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. Синоптик отметил, что в Центральной России после всей этой весенней погодной неразберихи течение атмосферных процессов стабилизируется. Так, например, в Москве, будет преобладать обычная июньская погода с температурным режимом, близким к уровню климатической нормы. "Но в середине и в финале месяца ожидаются волны потепления, когда показания термометров на 1-2 градуса превысят многолетние значения. Благодаря этому в итоге средняя температура окажется немного выше обычного", - пояснил Леус.
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Синоптик предупредил о волнах потепления в Центральной России
Синоптик Леус: в Центральной России в середине и конце июня ожидаются волны потепления
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Волны потепления ожидаются в Центральной России в середине и в конце июня, показания термометров превысят на 1-2 градуса превысят многолетние значения, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в Центральной России после всей этой весенней погодной неразберихи течение атмосферных процессов стабилизируется. Так, например, в Москве, будет преобладать обычная июньская погода с температурным режимом, близким к уровню климатической нормы.
"Но в середине и в финале месяца ожидаются волны потепления, когда показания термометров на 1-2 градуса превысят многолетние значения. Благодаря этому в итоге средняя температура окажется немного выше обычного", - пояснил Леус.
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