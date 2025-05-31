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Источник: новый раунд переговоров по Украине может пройти в офисе Эрдогана

Источник: новый раунд переговоров по Украине может пройти в офисе Эрдогана - 31.05.2025, ПРАЙМ

Источник: новый раунд переговоров по Украине может пройти в офисе Эрдогана

Новый раунд российско-украинских переговоров, вероятнее всего, состоится в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле,... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T08:30+0300

2025-05-31T08:30+0300

2025-05-31T08:30+0300

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СТАМБУЛ, 31 мая - ПРАЙМ. Новый раунд российско-украинских переговоров, вероятнее всего, состоится в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Скорее всего, (раунд пройдет - ред.) снова в рабочем офисе в Долмабахче", - сообщил источник. Офис расположен недалеко от дворца Долмабахче, популярного среди туристов, в одном из самых оживленных уголков города. Первый раунд одновременно освещали более 250 журналистов, которые временами затрудняли проход туристов и местных жителей, в том числе пытавшихся пройти к паромному причалу, находящемуся вплотную ко входу в офис. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.

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россия, мировая экономика, стамбул, украина, рф, владимир мединский, реджеп тайип эрдоган, василий небензя, оон