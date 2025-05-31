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"Вызов". Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России и Китая
"Вызов". Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России и Китая - 31.05.2025, ПРАЙМ
"Вызов". Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России и Китая
Союз России и Китая является величайшим вызовом современности, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T10:31+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Союз России и Китая является величайшим вызовом современности, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. "Это величайший вызов нашего времени", — цитирует Bloomberg ее заявление на конференции по безопасности в Шанхае.Каллас также сослалась на слова американского министра обороны Пита Хегсета, который обозначил Китай как угрозу для других стран Азии. Ранее издание Il Fatto Quotidiano сообщало о том, что Каллас активно стремится к эскалации конфликта между Россией и Украиной, что вызывает дополнительные вопросы о ее политических намерениях.Во вторник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что партнерство и стратегическое взаимодействие между Москвой и Пекином достигли беспрецедентно высокого уровня и находятся в своей наилучшей фазе за всю историю.
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Политика, КИТАЙ, Кая Каллас, ЕС, Bloomberg, Шанхай, РОССИЯ
"Вызов". Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России и Китая
Каллас: Россия и Китай являются величайшим вызовом современности
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Союз России и Китая является величайшим вызовом современности, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
"Это величайший вызов нашего времени", — цитирует Bloomberg
ее заявление на конференции по безопасности в Шанхае.
Каллас также сослалась на слова американского министра обороны Пита Хегсета, который обозначил Китай как угрозу для других стран Азии.
Ранее издание Il Fatto Quotidiano сообщало о том, что Каллас активно стремится к эскалации конфликта между Россией и Украиной, что вызывает дополнительные вопросы о ее политических намерениях.
Во вторник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что партнерство и стратегическое взаимодействие между Москвой и Пекином достигли беспрецедентно высокого уровня и находятся в своей наилучшей фазе за всю историю.
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