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"Вызов". Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России и Китая

"Вызов". Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России и Китая - 31.05.2025, ПРАЙМ

"Вызов". Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России и Китая

Союз России и Китая является величайшим вызовом современности, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T10:31+0300

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2025-05-31T10:31+0300

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Союз России и Китая является величайшим вызовом современности, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. "Это величайший вызов нашего времени", — цитирует Bloomberg ее заявление на конференции по безопасности в Шанхае.Каллас также сослалась на слова американского министра обороны Пита Хегсета, который обозначил Китай как угрозу для других стран Азии. Ранее издание Il Fatto Quotidiano сообщало о том, что Каллас активно стремится к эскалации конфликта между Россией и Украиной, что вызывает дополнительные вопросы о ее политических намерениях.Во вторник секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что партнерство и стратегическое взаимодействие между Москвой и Пекином достигли беспрецедентно высокого уровня и находятся в своей наилучшей фазе за всю историю.

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китай, кая каллас, ес, bloomberg, шанхай, россия