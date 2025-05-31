https://1prime.ru/20250531/kallas-858079702.html
ЕС ждет от США новых "сильных" санкций против России, заявила Каллас
ЕС ждет от США новых "сильных" санкций против России, заявила Каллас - 31.05.2025, ПРАЙМ
ЕС ждет от США новых "сильных" санкций против России, заявила Каллас
Евросоюз ожидает от США новых "сильных" санкций против России, предложенных сенатором Линдси Грэмом, заявила в своем выступлении в Сингапуре на форуме по... | 31.05.2025, ПРАЙМ
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БАНГКОК, 31 мая – ПРАЙМ. Евросоюз ожидает от США новых "сильных" санкций против России, предложенных сенатором Линдси Грэмом, заявила в своем выступлении в Сингапуре на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Трансляция выступления велась на YouTube-канале форума. "Нам нужно оказывать большее давление на Россию, чтобы они тоже захотели мира, и вот в Америке есть предложение сенатора Грэма и других, в котором предусматриваются очень сильные санкции против России и, конечно, мы хотим, мы ждем, чтобы США оказали больше реального давления на Россию", - заявила Каллас, отвечая на вопрос участника форума о вероятности новых санкций ЕС и США против РФ. Она пояснила, что новые санкции необходимы, так как "Украина хочет мира, а Россия – нет" и рассказала о новом пакете санкций Евросоюза. "Мы работаем над следующим пакетом санкций, в том числе вторичных санкций (против России и стран, сотрудничающих с Россией – ред.), видя, что санкции, на самом деле, работают. Мы получаем разведданные о том, в каком состоянии находится экономика России в реальности, мы подходим к ситуации, когда склады уже опустошены, то есть мы увидим влияние санкций на цепочки поставок", - сказала она. Глава дипломатии Евросоюза также призвала страны Азиатско-Тихоокеанского региона и мира не признавать новые территории РФ после победы России. "Сейчас ясно, что Россия не хочет мира, как ясно и то, что в войне победит тот, кто обладает большей выносливостью... Могут быть разные варианты результатов, и ясно, что Украине придется согласиться с Россией в том, на что они смогут согласиться... Но я думаю, здесь важно, какие последствия это будет иметь для всех нас… Почему я говорю это? Потому что ситуация на поле боя это одно, а признание этих земель российской территорией – это другое", - заявила она. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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россия, мировая экономика, рф, крым, украина, линдси грэм, кая каллас, владимир путин, ес, оон
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, КРЫМ, УКРАИНА, Линдси Грэм, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС, ООН
БАНГКОК, 31 мая – ПРАЙМ. Евросоюз ожидает от США новых "сильных" санкций против России, предложенных сенатором Линдси Грэмом, заявила в своем выступлении в Сингапуре на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Трансляция выступления велась на YouTube-канале форума.
"Нам нужно оказывать большее давление на Россию, чтобы они тоже захотели мира, и вот в Америке есть предложение сенатора Грэма и других, в котором предусматриваются очень сильные санкции против России и, конечно, мы хотим, мы ждем, чтобы США оказали больше реального давления на Россию", - заявила Каллас, отвечая на вопрос участника форума о вероятности новых санкций ЕС и США против РФ.
Она пояснила, что новые санкции необходимы, так как "Украина хочет мира, а Россия – нет" и рассказала о новом пакете санкций Евросоюза.
"Мы работаем над следующим пакетом санкций, в том числе вторичных санкций (против России и стран, сотрудничающих с Россией – ред.), видя, что санкции, на самом деле, работают. Мы получаем разведданные о том, в каком состоянии находится экономика России в реальности, мы подходим к ситуации, когда склады уже опустошены, то есть мы увидим влияние санкций на цепочки поставок", - сказала она.
Глава дипломатии Евросоюза также призвала страны Азиатско-Тихоокеанского региона и мира не признавать новые территории РФ после победы России.
"Сейчас ясно, что Россия не хочет мира, как ясно и то, что в войне победит тот, кто обладает большей выносливостью... Могут быть разные варианты результатов, и ясно, что Украине придется согласиться с Россией в том, на что они смогут согласиться... Но я думаю, здесь важно, какие последствия это будет иметь для всех нас… Почему я говорю это? Потому что ситуация на поле боя это одно, а признание этих земель российской территорией – это другое", - заявила она.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
"Вызов". Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России и Китая