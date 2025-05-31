Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС ждет от США новых "сильных" санкций против России, заявила Каллас - 31.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250531/kallas-858079702.html
ЕС ждет от США новых "сильных" санкций против России, заявила Каллас
ЕС ждет от США новых "сильных" санкций против России, заявила Каллас - 31.05.2025, ПРАЙМ
ЕС ждет от США новых "сильных" санкций против России, заявила Каллас
Евросоюз ожидает от США новых "сильных" санкций против России, предложенных сенатором Линдси Грэмом, заявила в своем выступлении в Сингапуре на форуме по... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T13:18+0300
2025-05-31T13:18+0300
политика
россия
мировая экономика
рф
крым
украина
линдси грэм
кая каллас
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845966309_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_07ac2384cec0ee5e81b4474ea43342ad.jpg
БАНГКОК, 31 мая – ПРАЙМ. Евросоюз ожидает от США новых "сильных" санкций против России, предложенных сенатором Линдси Грэмом, заявила в своем выступлении в Сингапуре на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Трансляция выступления велась на YouTube-канале форума. "Нам нужно оказывать большее давление на Россию, чтобы они тоже захотели мира, и вот в Америке есть предложение сенатора Грэма и других, в котором предусматриваются очень сильные санкции против России и, конечно, мы хотим, мы ждем, чтобы США оказали больше реального давления на Россию", - заявила Каллас, отвечая на вопрос участника форума о вероятности новых санкций ЕС и США против РФ. Она пояснила, что новые санкции необходимы, так как "Украина хочет мира, а Россия – нет" и рассказала о новом пакете санкций Евросоюза. "Мы работаем над следующим пакетом санкций, в том числе вторичных санкций (против России и стран, сотрудничающих с Россией – ред.), видя, что санкции, на самом деле, работают. Мы получаем разведданные о том, в каком состоянии находится экономика России в реальности, мы подходим к ситуации, когда склады уже опустошены, то есть мы увидим влияние санкций на цепочки поставок", - сказала она. Глава дипломатии Евросоюза также призвала страны Азиатско-Тихоокеанского региона и мира не признавать новые территории РФ после победы России. "Сейчас ясно, что Россия не хочет мира, как ясно и то, что в войне победит тот, кто обладает большей выносливостью... Могут быть разные варианты результатов, и ясно, что Украине придется согласиться с Россией в том, на что они смогут согласиться... Но я думаю, здесь важно, какие последствия это будет иметь для всех нас… Почему я говорю это? Потому что ситуация на поле боя это одно, а признание этих земель российской территорией – это другое", - заявила она. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://1prime.ru/20250531/kallas--858077475.html
рф
крым
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845966309_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_4d2342b2569cc2b5954437eedbccc14d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, крым, украина, линдси грэм, кая каллас, владимир путин, ес, оон
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, КРЫМ, УКРАИНА, Линдси Грэм, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС, ООН
13:18 31.05.2025
 
ЕС ждет от США новых "сильных" санкций против России, заявила Каллас

Каллас: ЕС ждет от США новых "сильных" санкций против России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БАНГКОК, 31 мая – ПРАЙМ. Евросоюз ожидает от США новых "сильных" санкций против России, предложенных сенатором Линдси Грэмом, заявила в своем выступлении в Сингапуре на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Трансляция выступления велась на YouTube-канале форума.
"Нам нужно оказывать большее давление на Россию, чтобы они тоже захотели мира, и вот в Америке есть предложение сенатора Грэма и других, в котором предусматриваются очень сильные санкции против России и, конечно, мы хотим, мы ждем, чтобы США оказали больше реального давления на Россию", - заявила Каллас, отвечая на вопрос участника форума о вероятности новых санкций ЕС и США против РФ.
Она пояснила, что новые санкции необходимы, так как "Украина хочет мира, а Россия – нет" и рассказала о новом пакете санкций Евросоюза.
"Мы работаем над следующим пакетом санкций, в том числе вторичных санкций (против России и стран, сотрудничающих с Россией – ред.), видя, что санкции, на самом деле, работают. Мы получаем разведданные о том, в каком состоянии находится экономика России в реальности, мы подходим к ситуации, когда склады уже опустошены, то есть мы увидим влияние санкций на цепочки поставок", - сказала она.
Глава дипломатии Евросоюза также призвала страны Азиатско-Тихоокеанского региона и мира не признавать новые территории РФ после победы России.
"Сейчас ясно, что Россия не хочет мира, как ясно и то, что в войне победит тот, кто обладает большей выносливостью... Могут быть разные варианты результатов, и ясно, что Украине придется согласиться с Россией в том, на что они смогут согласиться... Но я думаю, здесь важно, какие последствия это будет иметь для всех нас… Почему я говорю это? Потому что ситуация на поле боя это одно, а признание этих земель российской территорией – это другое", - заявила она.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2025
"Вызов". Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России и Китая
10:31
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаРФКРЫМУКРАИНАЛиндси ГрэмКая КалласВладимир ПутинЕСООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала