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"Теперь воняет". Кличко раскрыл действия Зеленского на Украине
"Теперь воняет". Кличко раскрыл действия Зеленского на Украине - 31.05.2025, ПРАЙМ
"Теперь воняет". Кличко раскрыл действия Зеленского на Украине
Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и борьбе за власть в Киеве, пишет газета Times. | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T14:00+0300
2025-05-31T14:00+0300
2025-05-31T14:00+0300
политика
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и борьбе за власть в Киеве, пишет газета Times."Это искоренение демократических принципов и институтов под прикрытием боевых действий. Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет", — сказал Кличко журналистам газеты.Кличко также добавил, что его известность, полученная благодаря боксерской карьере, служит защитой от попыток Зеленского избавиться от него.22 апреля депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар сообщила о намерениях украинских властей отстранить Кличко от должности мэра. По ее словам, вместо него руководство городом может быть передано нынешнему главе городской военной администрации Тимуру Ткаченко.По информации украинского издания "Страна.ua", 3 апреля Киевский горсовет принял постановление, которое требует согласования решений Киевской городской военной администрации (КГВА) с мэром Киева. Глава КГВА Ткаченко заявил, что его полномочия могут быть отняты только тем, кто назначил его на эту должность во время военного положения. Позже он сообщил о подаче иска в суд против решения горсовета о расширении полномочий Кличко.В конце января Кличко утверждал, что окружение Зеленского стремится дестабилизировать власть в Киеве и уничтожить местное самоуправление. Он обвинил Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных объектов и инфраструктуры, что, по его мнению, создает угрозу жизнеобеспечению города и дестабилизирует управление им.
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украина, киев, виталий кличко, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Киев, Виталий Кличко, Владимир Зеленский
"Теперь воняет". Кличко раскрыл действия Зеленского на Украине
Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме на Украине
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ.
Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и борьбе за власть в Киеве, пишет газета Times
.
"Это искоренение демократических принципов и институтов под прикрытием боевых действий. Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет", — сказал Кличко журналистам газеты.
Кличко также добавил, что его известность, полученная благодаря боксерской карьере, служит защитой от попыток Зеленского избавиться от него.
22 апреля депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар сообщила о намерениях украинских властей отстранить Кличко от должности мэра. По ее словам, вместо него руководство городом может быть передано нынешнему главе городской военной администрации Тимуру Ткаченко.
По информации украинского издания "Страна.ua", 3 апреля Киевский горсовет принял постановление, которое требует согласования решений Киевской городской военной администрации (КГВА) с мэром Киева. Глава КГВА Ткаченко заявил, что его полномочия могут быть отняты только тем, кто назначил его на эту должность во время военного положения. Позже он сообщил о подаче иска в суд против решения горсовета о расширении полномочий Кличко.
В конце января Кличко утверждал, что окружение Зеленского стремится дестабилизировать власть в Киеве и уничтожить местное самоуправление. Он обвинил Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных объектов и инфраструктуры, что, по его мнению, создает угрозу жизнеобеспечению города и дестабилизирует управление им.
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