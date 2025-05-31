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Суд взыскал с Марии Максаковой задолженность по налогам - 31.05.2025, ПРАЙМ
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Суд взыскал с Марии Максаковой задолженность по налогам
Суд взыскал с Марии Максаковой задолженность по налогам - 31.05.2025, ПРАЙМ
Суд взыскал с Марии Максаковой задолженность по налогам
Мировой суд в Москве взыскал с певицы Марии Максаковой (признана в РФ иностранным агентом) задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T06:28+0300
2025-05-31T06:28+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Мировой суд в Москве взыскал с певицы Марии Максаковой (признана в РФ иностранным агентом) задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ", - сказали в суде. Сумма взыскания не сообщается. В отношении Максаковой возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Она заочно арестована. Согласно уголовному кодексу РФ, наказание по данной статье предусматривает штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до шести лет. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что поводом для возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое Максакова опубликовала в YouTube.
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бизнес, россия, рф, москва, всу, youtube
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, ВСУ, YouTube
06:28 31.05.2025
 
Суд взыскал с Марии Максаковой задолженность по налогам

Мировой суд взыскал с Марии Максаковой задолженность по налогам и сборам

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Мировой суд в Москве взыскал с певицы Марии Максаковой (признана в РФ иностранным агентом) задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесен судебный приказ", - сказали в суде.
Сумма взыскания не сообщается.
В отношении Максаковой возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Она заочно арестована.
Согласно уголовному кодексу РФ, наказание по данной статье предусматривает штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что поводом для возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое Максакова опубликовала в YouTube.
 
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