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Суд взыскал с Марии Максаковой задолженность по налогам

Суд взыскал с Марии Максаковой задолженность по налогам - 31.05.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал с Марии Максаковой задолженность по налогам

Мировой суд в Москве взыскал с певицы Марии Максаковой (признана в РФ иностранным агентом) задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T06:28+0300

2025-05-31T06:28+0300

2025-05-31T06:28+0300

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Мировой суд в Москве взыскал с певицы Марии Максаковой (признана в РФ иностранным агентом) задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ", - сказали в суде. Сумма взыскания не сообщается. В отношении Максаковой возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Она заочно арестована. Согласно уголовному кодексу РФ, наказание по данной статье предусматривает штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до шести лет. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что поводом для возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое Максакова опубликовала в YouTube.

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