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В Болгарии тысячи противников перехода на евро вышли на улицы - 31.05.2025, ПРАЙМ
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В Болгарии тысячи противников перехода на евро вышли на улицы
В Болгарии тысячи противников перехода на евро вышли на улицы - 31.05.2025, ПРАЙМ
В Болгарии тысячи противников перехода на евро вышли на улицы
Тысячи противников перехода на евро вышли на улицы столицы Болгарии Софии и других городов страны в защиту национальной валюты - лева, сообщает Болгарское... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T20:27+0300
2025-05-31T20:27+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Тысячи противников перехода на евро вышли на улицы столицы Болгарии Софии и других городов страны в защиту национальной валюты - лева, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). "Тысячи людей вышли на протест в защиту болгарского лева в центре Софии. Демонстрацию поддержали партии "Возрождение", "Величие", МЕЧ, ВМРО и другие гражданские объединения. Подобные протесты против ввода евро проходят и в других городах страны", - сообщает радио. Как отмечается, организаторы из партии "Возрождение" и неправительственных организаций заявили, что намерены продемонстрировать общественное несогласие как с планом замены лева, так и с отказом в проведении референдума по этому вопросу. По данным радиостанции, движение в центре болгарской столицы из-за акции пришлось перекрыть. Жители городов Болгарии, в частности, опасаются, что переход на евро негативно скажется на экономической ситуации в стране, а также считают лев одним из символов независимости Болгарии, указывает радиостанция. В городе Перник участники протестов порвали и затоптали фотографии европейских лидеров, а в придунайском городе Русе из-за манифестаций перекрыли одну из ключевых артерий города - бульвар имени Христо Ботева, добавляет радио. Акции протеста также проходят в Пловдиве, Ямболе и Враце. Президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в конституционный суд с требованием аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону. В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.
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рынок, болгария, москва, ес
Политика, Рынок, БОЛГАРИЯ, МОСКВА, ЕС
20:27 31.05.2025
 
В Болгарии тысячи противников перехода на евро вышли на улицы

БНР: тысячи противников перехода на евро вышли на улицы Софии в защиту лева

© Unsplash/Willfried WendeБанкноты евро
Банкноты евро
© Unsplash/Willfried Wende
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Тысячи противников перехода на евро вышли на улицы столицы Болгарии Софии и других городов страны в защиту национальной валюты - лева, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
"Тысячи людей вышли на протест в защиту болгарского лева в центре Софии. Демонстрацию поддержали партии "Возрождение", "Величие", МЕЧ, ВМРО и другие гражданские объединения. Подобные протесты против ввода евро проходят и в других городах страны", - сообщает радио.
Как отмечается, организаторы из партии "Возрождение" и неправительственных организаций заявили, что намерены продемонстрировать общественное несогласие как с планом замены лева, так и с отказом в проведении референдума по этому вопросу. По данным радиостанции, движение в центре болгарской столицы из-за акции пришлось перекрыть.
Жители городов Болгарии, в частности, опасаются, что переход на евро негативно скажется на экономической ситуации в стране, а также считают лев одним из символов независимости Болгарии, указывает радиостанция.
В городе Перник участники протестов порвали и затоптали фотографии европейских лидеров, а в придунайском городе Русе из-за манифестаций перекрыли одну из ключевых артерий города - бульвар имени Христо Ботева, добавляет радио. Акции протеста также проходят в Пловдиве, Ямболе и Враце.
Президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в конституционный суд с требованием аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону.
В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.
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