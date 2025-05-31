https://1prime.ru/20250531/march-858086530.html
В Болгарии тысячи противников перехода на евро вышли на улицы
В Болгарии тысячи противников перехода на евро вышли на улицы - 31.05.2025, ПРАЙМ
В Болгарии тысячи противников перехода на евро вышли на улицы
Тысячи противников перехода на евро вышли на улицы столицы Болгарии Софии и других городов страны в защиту национальной валюты - лева, сообщает Болгарское... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T20:27+0300
2025-05-31T20:27+0300
2025-05-31T20:27+0300
политика
рынок
болгария
москва
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/57/841465733_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_681c6ae7f44248a532af466661934975.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Тысячи противников перехода на евро вышли на улицы столицы Болгарии Софии и других городов страны в защиту национальной валюты - лева, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). "Тысячи людей вышли на протест в защиту болгарского лева в центре Софии. Демонстрацию поддержали партии "Возрождение", "Величие", МЕЧ, ВМРО и другие гражданские объединения. Подобные протесты против ввода евро проходят и в других городах страны", - сообщает радио. Как отмечается, организаторы из партии "Возрождение" и неправительственных организаций заявили, что намерены продемонстрировать общественное несогласие как с планом замены лева, так и с отказом в проведении референдума по этому вопросу. По данным радиостанции, движение в центре болгарской столицы из-за акции пришлось перекрыть. Жители городов Болгарии, в частности, опасаются, что переход на евро негативно скажется на экономической ситуации в стране, а также считают лев одним из символов независимости Болгарии, указывает радиостанция. В городе Перник участники протестов порвали и затоптали фотографии европейских лидеров, а в придунайском городе Русе из-за манифестаций перекрыли одну из ключевых артерий города - бульвар имени Христо Ботева, добавляет радио. Акции протеста также проходят в Пловдиве, Ямболе и Враце. Президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в конституционный суд с требованием аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону. В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.
https://1prime.ru/20250523/evrostat-857848605.html
болгария
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/57/841465733_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_07d757e82badfb1ea94c959cf206d528.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, болгария, москва, ес
Политика, Рынок, БОЛГАРИЯ, МОСКВА, ЕС
В Болгарии тысячи противников перехода на евро вышли на улицы
БНР: тысячи противников перехода на евро вышли на улицы Софии в защиту лева
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Тысячи противников перехода на евро вышли на улицы столицы Болгарии Софии и других городов страны в защиту национальной валюты - лева, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
"Тысячи людей вышли на протест в защиту болгарского лева в центре Софии. Демонстрацию поддержали партии "Возрождение", "Величие", МЕЧ, ВМРО и другие гражданские объединения. Подобные протесты против ввода евро проходят и в других городах страны", - сообщает радио.
Как отмечается, организаторы из партии "Возрождение" и неправительственных организаций заявили, что намерены продемонстрировать общественное несогласие как с планом замены лева, так и с отказом в проведении референдума по этому вопросу. По данным радиостанции, движение в центре болгарской столицы из-за акции пришлось перекрыть.
Жители городов Болгарии, в частности, опасаются, что переход на евро негативно скажется на экономической ситуации в стране, а также считают лев одним из символов независимости Болгарии, указывает радиостанция.
В городе Перник участники протестов порвали и затоптали фотографии европейских лидеров, а в придунайском городе Русе из-за манифестаций перекрыли одну из ключевых артерий города - бульвар имени Христо Ботева, добавляет радио. Акции протеста также проходят в Пловдиве, Ямболе и Враце.
Президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в конституционный суд с требованием аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону.
В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.
СМИ раскрыли, на каких странах ЕС сильнее всего скажутся новые пошлины