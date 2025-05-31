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СМИ: в США призвали остановить проект суперкомпьютера Илона Маска

СМИ: в США призвали остановить проект суперкомпьютера Илона Маска - 31.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: в США призвали остановить проект суперкомпьютера Илона Маска

Американская национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) обратилась к властям города Мемфис с призывом остановить реализацию проекта | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T11:00+0300

2025-05-31T11:00+0300

2025-05-31T11:00+0300

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Американская национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) обратилась к властям города Мемфис с призывом остановить реализацию проекта суперкомпьютера Colossus предпринимателя Илона Маска из-за возможного загрязнения атмосферы, которое наносит вред соседствующим темнокожим общинам, сообщает телеканал NBC со ссылкой на авторов обращения. В последние месяцы компания xAI, которой и принадлежит Colossus, оказалась под пристальным вниманием из-за эксплуатации метановых газовых турбин на своем предприятии в Мемфисе для удовлетворения потребностей суперкомпьютера в электроэнергии. "То, что вы самый богатый человек в мире, не дает вам права загрязнять темнокожие общины и подвергать риску здоровье их жителей... Мы призываем департамент здравоохранения немедленно вмешаться", - публикует телеканал слова главы NAACP Деррика Джонсона, обращенные к Маску. В отправленном властям обращении, текст которого также приводит телеканал, утверждается, что проект не соответствует экологическим нормам и может нанести вред жителям близлежащих районов. Активисты призвали отслеживать последствия работы суперкомпьютера и немедленно прекратить его работу. Суперкомпьютер Colossus (город Мемфис, штат Теннесси) был построен за три месяца и считается крупнейшим в мире; он управляет кластером из более чем 100 тысяч графических процессоров Nvidia, которые используются для обучения чат-бота Grok, говорится в материале.

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технологии, мировая экономика, nbc, nvidia