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МИД: КНР не имеет оснований для беспокойства из-за контактов России с США
МИД: КНР не имеет оснований для беспокойства из-за контактов России с США - 31.05.2025, ПРАЙМ
МИД: КНР не имеет оснований для беспокойства из-за контактов России с США
Китай не имеет каких-либо оснований для беспокойства из-за взаимодействия и контактов России с США, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ... | 31.05.2025, ПРАЙМ
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ПЕКИН, 31 мая - ПРАЙМ. Китай не имеет каких-либо оснований для беспокойства из-за взаимодействия и контактов России с США, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "Мы сейчас, я бы сказал, не налаживаем отношения с США, а восстанавливаем ту базовую инфраструктуру контактов, которая была разрушена администрацией (экс-президента США Джо – ред.) Байдена. Она находится сейчас на самой начальной стадии формирования и во многом схожа с переговорными механизмами, которые существовали между Китаем и США в последние годы администрации Джо Байдена", - заявил Руденко на полях Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине. Он пояснил, что имеется в виду создание неких рабочих групп, внутри которых идет обсуждение конкретных вопросов, вызывающих озабоченности сторон. "Я не думаю, что Китай имеет какие-то основания быть обеспокоенным нашим взаимодействием и контактами с США. И еще раз хочу повторить, что с нынешней администрацией, занимающей более рациональный, прагматичный подход, мы пытаемся просто создать основу и структуру, в рамках которых можно вести диалог. Такой диалог сам по себе необычайно важен именно в периоды геополитических потрясений", - отметил дипломат.
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Политика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, Пекин, МИД
МИД: КНР не имеет оснований для беспокойства из-за контактов России с США
Замглавы МИД Руденко: Китай не имеет причин для беспокойства из-за контактов России с США
ПЕКИН, 31 мая - ПРАЙМ. Китай не имеет каких-либо оснований для беспокойства из-за взаимодействия и контактов России с США, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"Мы сейчас, я бы сказал, не налаживаем отношения с США, а восстанавливаем ту базовую инфраструктуру контактов, которая была разрушена администрацией (экс-президента США Джо – ред.) Байдена. Она находится сейчас на самой начальной стадии формирования и во многом схожа с переговорными механизмами, которые существовали между Китаем и США в последние годы администрации Джо Байдена", - заявил Руденко на полях Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине.
Он пояснил, что имеется в виду создание неких рабочих групп, внутри которых идет обсуждение конкретных вопросов, вызывающих озабоченности сторон.
"Я не думаю, что Китай имеет какие-то основания быть обеспокоенным нашим взаимодействием и контактами с США. И еще раз хочу повторить, что с нынешней администрацией, занимающей более рациональный, прагматичный подход, мы пытаемся просто создать основу и структуру, в рамках которых можно вести диалог. Такой диалог сам по себе необычайно важен именно в периоды геополитических потрясений", - отметил дипломат.
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