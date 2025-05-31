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В Нидерландах допустили проведение военных миссий без согласования с ЕС

В Нидерландах допустили проведение военных миссий без согласования с ЕС - 31.05.2025, ПРАЙМ

В Нидерландах допустили проведение военных миссий без согласования с ЕС

Власти Нидерландов не исключают, что в будущем военные миссии в Европе будут проводиться без согласования на уровне Евросоюза, так как страны внутри ЕС никогда... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T16:02+0300

2025-05-31T16:02+0300

2025-05-31T16:02+0300

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ГААГА, 31 мая - ПРАЙМ. Власти Нидерландов не исключают, что в будущем военные миссии в Европе будут проводиться без согласования на уровне Евросоюза, так как страны внутри ЕС никогда не придут к единогласию в вопросе военного планирования, считает министр обороны королевства Рубен Брекелманс. "Я думаю, что у нас будет появляться все больше специальных коалиций и в военной сфере. Так, например, мы сейчас работаем с "коалицией желающих", чтобы разработать потенциальную европейскую военную миссию на Украине. Это потому, что мы никогда не придем к единогласию в вопросе военного планирования в ЕС. Мы видели, как несколько государств-членов блокировали многие наши решения по внешней политике и политике безопасности", - заявил Брекелманс в ходе выступления в Сингапуре на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Его трансляция велась на YouTube-канале форума. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

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мировая экономика, украина, нидерланды, европа, эммануэль макрон, сергей лавров, ес, мид рф