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Мошенники стали маскироваться под представителей крупных IT-компаний - 31.05.2025, ПРАЙМ
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Мошенники стали маскироваться под представителей крупных IT-компаний
Мошенники стали маскироваться под представителей крупных IT-компаний - 31.05.2025, ПРАЙМ
Мошенники стали маскироваться под представителей крупных IT-компаний
Мошенники для обмана россиян стали маскироваться под представителей крупных IT-компаний и предлагать участие якобы в тестировании различных бета-сервисов,... | 31.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-31T06:37+0300
2025-05-31T08:20+0300
технологии
финансы
банки
москва
мтс
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Мошенники для обмана россиян стали маскироваться под представителей крупных IT-компаний и предлагать участие якобы в тестировании различных бета-сервисов, сообщил РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляясь тестировщиками или сотрудниками крупной IT-компании, банка или платформы, якобы проводящей закрытое тестирование новой системы. Могут говорить о бета-версии приложения для повышения финансовой безопасности, улучшенной системе переводов, новом уровне защиты данных и так далее", - рассказал он. Жертве сообщают, что она якобы случайно попала в список пользователей, которых выбрали для участия в этом тесте. За это мошенники обещают бонусы, денежные поощрения, ценные призы - только за то, что человек примет участие и даст обратную связь. Далее, по словам эксперта, начинается регистрация: заполняется анкета, в которой просят указать имя и контактный телефон. Затем мошенники переходят к конфиденциальным данным - просят паспортные данные, номер банковской карты, логины и пароли, пришедшие в смс. Объясняют это необходимостью проверки личности или обеспечения безопасности для входа в тестовую систему, объяснил он. На финальном этапе могут снова напомнить о призах и предложить перейти по ссылке, чтобы якобы получить доступ к личному кабинету участника. Ссылка ведет на фишинговый сайт, где жертва рискует потерять какую-то сумму денег со счета или предоставить удаленный доступ к важным порталам.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
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технологии, финансы, банки, москва, мтс
Технологии, Финансы, Банки, МОСКВА, МТС
06:37 31.05.2025 (обновлено: 08:20 31.05.2025)
 
Мошенники стали маскироваться под представителей крупных IT-компаний

Эксперт Бийчук: мошенники стали маскироваться под представителей крупных IT-компаний

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Мошенники для обмана россиян стали маскироваться под представителей крупных IT-компаний и предлагать участие якобы в тестировании различных бета-сервисов, сообщил РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляясь тестировщиками или сотрудниками крупной IT-компании, банка или платформы, якобы проводящей закрытое тестирование новой системы. Могут говорить о бета-версии приложения для повышения финансовой безопасности, улучшенной системе переводов, новом уровне защиты данных и так далее", - рассказал он.
Жертве сообщают, что она якобы случайно попала в список пользователей, которых выбрали для участия в этом тесте. За это мошенники обещают бонусы, денежные поощрения, ценные призы - только за то, что человек примет участие и даст обратную связь.
Далее, по словам эксперта, начинается регистрация: заполняется анкета, в которой просят указать имя и контактный телефон. Затем мошенники переходят к конфиденциальным данным - просят паспортные данные, номер банковской карты, логины и пароли, пришедшие в смс. Объясняют это необходимостью проверки личности или обеспечения безопасности для входа в тестовую систему, объяснил он.
На финальном этапе могут снова напомнить о призах и предложить перейти по ссылке, чтобы якобы получить доступ к личному кабинету участника. Ссылка ведет на фишинговый сайт, где жертва рискует потерять какую-то сумму денег со счета или предоставить удаленный доступ к важным порталам.
 
ТехнологииФинансыБанкиМОСКВАМТС
 
 
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