https://1prime.ru/20250531/nato-858083564.html

Системы ПВО Patriot ВСУ подключат к "военному Wi-Fi" НАТО

Системы ПВО Patriot ВСУ подключат к "военному Wi-Fi" НАТО - 31.05.2025, ПРАЙМ

Системы ПВО Patriot ВСУ подключат к "военному Wi-Fi" НАТО

Американские системы ПВО Patriot, а также самолеты F-16 и Mirage 2000, находящиеся на вооружении ВСУ, подключат к "военному Wi-Fi" НАТО - системе Link-16,... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T16:50+0300

2025-05-31T16:50+0300

2025-05-31T16:50+0300

вооружения

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нато

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Американские системы ПВО Patriot, а также самолеты F-16 и Mirage 2000, находящиеся на вооружении ВСУ, подключат к "военному Wi-Fi" НАТО - системе Link-16, заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. По словам Черногоренко, минобороны Украины подписало соглашение об использовании некоммерческого программного обеспечения НАТО – системного интерфейса центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI). "Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 – "военного Wi-Fi" НАТО, который обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), которые предоставлены в качестве международной военной помощи", - приводит слова Черногоренко украинское издание Кorrespondent.net. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250526/germaniya-857923216.html

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украина, запад, нато, всу, f-16