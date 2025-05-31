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Эксперт рассказал, сколько золота и серебра содержится в одном ноутбуке

Эксперт рассказал, сколько золота и серебра содержится в одном ноутбуке - 31.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, сколько золота и серебра содержится в одном ноутбуке

Среднее содержание золота в ноутбуке, включая процессор, составляет 1-2 грамма, а серебра - 0,35 грамма, подсчитал для РИА Новости начальник управления... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T12:28+0300

2025-05-31T12:28+0300

2025-05-31T12:28+0300

финансы

альфа-банк

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Среднее содержание золота в ноутбуке, включая процессор, составляет 1-2 грамма, а серебра - 0,35 грамма, подсчитал для РИА Новости начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. "Среднее содержание золота в ноутбуке, включая процессор, 1-2 грамма (платины или палладия около 0,001 грамма, 0,35 грамма серебра)", - рассказал он. Также Красноженов добавил, что среднее содержание драгметаллов в смартфоне оценивается в 0,3-0,35 грамма золота и 0,01 грамма серебра. В телевизоре в зависимости от размера - примерно 5-8 граммов золота и 5-20 граммов серебра. По его словам, желтый металл имеет несколько ключевых свойств, которые делают его оптимальным выбором для использования в бытовой технике. "Золото – это отличный проводник электричества, который не подвержен коррозии и легко спаивается и формируется в различные формы. Это делает его идеальным для создания мелких компонентов, таких как контакты и соединения", - пояснил эксперт. В первом квартале текущего года покупки желтого металла техсектором остались на прошлогоднем уровне в 80 тонн, следует из отчета Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).

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финансы, альфа-банк