https://1prime.ru/20250531/obman-858080267.html

Эксперт предупредил о способе обмана россиян с зарубежными счетами

Эксперт предупредил о способе обмана россиян с зарубежными счетами - 31.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт предупредил о способе обмана россиян с зарубежными счетами

Мошенники нашли способ обмана россиян, которые владеют зарубежными счетами: злоумышленники рассылают напоминание о необходимости сдачи отчетности по таким... | 31.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-31T13:46+0300

2025-05-31T13:46+0300

2025-05-31T13:46+0300

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Мошенники нашли способ обмана россиян, которые владеют зарубежными счетами: злоумышленники рассылают напоминание о необходимости сдачи отчетности по таким счетам, прикрепляя к ним фейковые ссылки, переход по которым может привести к утечкам данных или потере денежных средств, сообщил РИА Новости председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Максим Семов. Эксперт рассказал, что в последние дни россиянам через мессенджеры стали приходить сообщения от имени банков или налоговых органов. Они содержат напоминание о необходимости отчитаться перед ФНС о принадлежащих россиянам зарубежных счетах. "Действительно, в 2025 году россияне обязаны до 2 июня отчитаться перед ФНС о доходах по зарубежным счетам. Поэтому пользуясь актуальной повесткой, преступники пытаются накануне поймать невнимательных граждан в свои сети и рассылают ссылки на фейковые сайты. Переход по ним в лучшем случае привет к утечке персональных данных, а в худшем – к списанию средств", - сообщил Семов. Он отметил, что сама схема обмана, когда злоумышленники маскируются под официальных лиц, не новая, но именно в привязке к зарубежным счетам используется впервые. "Вообще маскировка преступников под налоговые органы – явление сезонное. Возникает ближе к датам сдачи отчетности, деклараций и так далее. Защититься поможет бдительность и привычка никогда не оплачивать налоги по каким-либо ссылкам. Делайте это самостоятельно в личном кабинете налогоплательщика, на "Госуслугах" или в приложении "Налоги ФЛ", - советует эксперт.

https://1prime.ru/20250531/moshenniki-858058313.html

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